Alternativa a Audacity per modificare Midi & MP3

Audacity è un software freeware molto popolare e utilizzato sia da dilettanti che professionisti in ambito musicale per elaborare e modificare i propri file musicali. Con Audacity si possono effettuare innumerevoli operazioni di modifica e personalizzazione. Esso supporta quasi tutti i formati audio (mp3, wav, wma, ecc…)

Tra le operazioni che si possono fare con Audacity citiamo quella di tagliare, dividere, copiare e unire tracce audio nei formati WAV ed MP3 (tramite l’ausilio del plugin gratuito LAME MP3). Se però cerchi un software in grado di modificare tonalità, volume e velocità di un file MIDI, Audacity non ti sarà di grande aiuto perchè non supporta la modifica diretta di questi files (al massimo potrebbe convertirli in MP3). Inoltre audacity è un programma non molto intuitivo da usare e rivolto specialmente ai più esperti nel campo audio-editing.

La migliore alternativa a Audacity per modificare i tuoi MIDI & MP3, alterando la tonalità, volume e tempo, si chiama Kanto Audio Editor.

Kanto Audio Editor è un piccolo ma potente tool in lingua italiana, molto semplice ed intuitivo da utilizzare. Una volta scaricato e installato dovrai semplicemente importare la canzone da modificare (in formato MIDI o MP3) e poi effettuare una delle seguenti operazioni:

> Modificare tonalità del brano midi o mp3

> Modificare volume del brano midi o mp3

> Cambiare velocità (tempo) della canzone midi o mp3

> Rimuovere delle tracce dal midi (es. traccia del canto)

> Sostituire gli strumenti utilizzati nelle tracce del midi

> Convertire MIDI in MP3 lasciando intalterato il testo karaoke

Screenshot di Kanto Audio Editor:

Cosa aspetti? Scarica la versione demo gratuita di Kanto Audio Editor ed inizia a personalizzare le tue basi musicali in formato midi, kar o mp3!