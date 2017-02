Alternativa a MalwareBytes

Sempre più minacce in internet ostacolano la navigazione tranquilla e sicura. Nel momento in cui vediamo aprirsi senza motivo dei popup pubblicitari o vediamo delle nuove barre di navigazione installate nel borwser alllora molto probabilmente siamo incappati in un malware. A questo punto la domanda è come facciamo a rimuovere un malware e come facciamo a prevenire nuove infezioni di malware?

Conosciamo quasi tutti il programma anti-malware Malwawrebytes, ma in questo articolo parliamo di una valida alternativa chiamata MALWARE FIGHTER

Puoi scaricare la versione gratuita di Malware Fighter da questo link, e dopo l’installazione vedrai una schermata del genere:

Come puoi vedere, questo programma include due motori antivirus, quello di iObit e il noto Bitdefender (attivabile solo nella versione Pro a un costo promozionale di 19 euro). Le funzionalità principali consentono di rimuovere più di 100 milioni di malware nascosti, proteggere il PC dagli attacchi di ransomware, pulire le tracce di navigazione online in automatico.

La prima cosa da fare è una scansione veloce (che in realtà potrebbe inpiegare parecchi minuti), con cui controllare tutti i file del PC

Al termine della scansione verranno visualizzate le minacce malware e potrai decidere di rimuoverle. La protezione funziona anche in tempo reale, dunque sarai avvisato non appena una minaccia tenta di introdursi nel tuo PC.

Nella seguente tabella, il confronto tra versione Free e versione Pro, che puoi acquistare a un costo promozionale da questo link

Un antivirus e un anti malware sono strumenti indispensabili per un PC, per questo puoi far affidamento a Malware Fighter per una protezione efficace del tuo PC.