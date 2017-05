Alternativa a Outlook: eM Client

Sei alla ricerca di un buon programma di posta elettronica? Ci sono diverse soluzioni ma prima di decidere, scegli la migliore. Naturalmente potrai provare alcuni di essi e controllare le loro caratteristiche, ma ci vuole del tempo.

Il vantaggio principale dei client di posta elettronica è l’accesso alle email ricevute (già sincronizzate) anche offline, senza connessione internet. La maggior parte di noi che usano le email avrà usato almeno una volta nella via Outlook. E’ il client di posta elettronica più usato e presente in quasi tutte le aziende. Ma per l’uso a casa, se non ti piace usare Microsoft Outlook ci sono delle buone alternative come Mozilla Thunderbird o il nuovo eM Client

In questo articolo parliamo di eM Client e vi illustriamo le caratteristiche peculiari.

eM Client è un ottimo client di posta elettronica. Per uso personale, mi sono trasferito da Outlook a Thunderbird e successivamente a eM client. E dopo più di un mese di utilizzo, sono più che soddisfatto delle caratteristiche di EM Client. E’ infatti ricco di funzionalità con un layout elegante e un facile controllo degli account di posta. L’interfaccia è moderna e facile da usare. È uno dei clienti di posta elettronica più completi che si possano trovare in giro.

Caratteristiche di eM Client:

Puoi scaricare gratis il programma andando sul SITO UFFICIALE e cliccando su “Free Download”

email



email con facilità, c’è infatti un setup automatico dove devi solo aggiungere la tua email e password, vedi figura seguente: Puoi impostare facilmente i tuoi account Supporta i principali procider di posta come Gmail, MS Exchange, Outlook.com , Hotmail, Yahoo, iCloud ecc.. E’ compatibile con i principali protocolli (SMTP, IMAP, POP3) Presenti opzioni per filtri, regole, categorie e firme Opzioni di notifica di lettura e di consegna

calendario

sincronizza calendario email diverse visualizzazioni di calendario condivizione del calendario, degli appuntamenti, riunioni ecc..

contatti

sincronizza i tuoi contatti facile gestione dei contatti unione contatti visualizzazione cronologia conversazioni con singoli contatti

attività ottimo task manager per gestire le attività e le cose da fare sincronizzazione delle attività con il tuo servizio email

chat supporta chat all’interno dell’applicazione Supportati principali servizi di chat come Google chat, Facebook chat, Jabber e altri supporto trasferimento file



Quanto costa?