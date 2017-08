Skype è diventato troppo vecchio per voi? Provoca vari problemi, come problemi di connessione o di sincronizzazione? E’ arrivato il tempo di cambiarlo definitivamente… cosa possiamo usare, fra le varie alternative disponibili?

Nota: fate caso che per le versioni “Desktop” dei messengers per Mobile (come Telegram Desktop) bisogna comunque creare un account legato al vostro numero di cellulare. La necessità di sincronizzazione è relativa al servizio.

Franz

In un certo senso, vi consigliamo questo programma un po’ per raccogliere tutte le alternative che vi diremo a breve. Si da il caso che Franz è un programma che può usare i servizi di messaggistica privata del campo Mobile e fisso. Basta infatti che questo servizio ha almeno un interfaccia Web, nel quale Franz riesce ad interfacciarsi. Essendo un programma che supporta più servizi, possono essere usati tutti in simultanea senza alcun problema. Usa inoltre l’interfaccia Web di Skype, che è molto più leggera.

Come puoi notare nella immagine qui sotto, tra i servizi che supporta oltre allo stesso Skype, ci sono Facebook Messenger, Slack (usato molto dalle aziende), Whatsapp, WeChat e tanti altri.. quindi una piattaforma utile anche per chi usa più servizi di messaggistica contemporaneamente.

Potete scaricarlo da qui: http://meetfranz.com/

Telegram

Un ottimo programma gratuito che sta spopolando nel campo mobile, ma non manca di funzionare più che bene anche sotto Windows. Oltre alla sua interfaccia Web, Telegram offre anche una versione Desktop nel quale possiamo installare un messenger vero e proprio., il che lo rende molto adatto a funzionare come alternativa a Skype. In questo stato naturalmente non supporta molte delle funzioni che da l’App principale, ma funziona incredibilmente bene.

Potete scaricarlo da qui: https://desktop.telegram.org/

Whatsapp

Molti sono rimasti al pensiero che Whatsapp è buono solo per il nostro cellulare, ma resta il fatto che esiste anche una versione Web e un programma da usare come versione Desktop. Se state già usando Whatsapp e non vi disturba unire sia l’attività del vostro cellulare a quello del PC, potete scegliere questo collaudatissimo e popolare programma che ha sfondato tutti i record.

Potete scaricarlo da qui: https://www.whatsapp.com/download/?l=it

Google Hangouts

Il rivale di Skype per le chiamate in VOIP ha continuato a migliorare durante gli anni, permettendone l’uso anche in un interfaccia molto comoda da usare sia sul nostro PC che sul nostro cellulare. E’ il migliore che possiamo usare le chiamate, ma è anche ottimo per comunicare con chiunque altro ha almeno un account Google (ovvero, tutti)

Potete usarlo da qui: https://hangouts.google.com/