Alternativa a Whatsapp Web

L’app di messaggistica più usata al mondo, WhatsApp, ha anche una sua versione “web” comoda per poter leggere e scrivere tramite tastiera del PC. L’identificazione del proprio account Whatsapp avviene effettuando il riconoscimento tramite lettura di un QR code sullo schermo del proprio telefono.

La versione web di Whatsapp però non ha funzioni aggiuntive rispetto a quella dell’app, e questo è uno svantaggio. In questo articolo quindi segnaliamo una alternativa che consente di ottenere ulteriori benefici nella gestione e nell’invio di messaggi tramite whatsapp.

Si tratta di un software per Windows, chiamato WhatSender.

E’ un software che nella versione base è completamente gratis. Quindi puoi benissimo scaricarlo e provarlo per un tempo indeterminato e inviando illimitati messaggi.

Come potrete subito notare, questo programma consente di importare i numeri a cui inviare messaggi. Quindi puoi essenzialmente effettuare invii di massa a numeri di telefono, anche se non sono presenti nella tua rubrica! Una utile funzione per effettuare delle vere e proprie campagne e quindi utile per le aziende. La versione gratuita permette di importare manualmente i numeri, mentre la versione pro consente anche l’import da file di testo, excel e csv.

Oltre al numero di telefono, è possibile impostare per ogni contatto altri campi come il nome, o altri dettagli che possono essere usati per inviare messaggi con testo personalizzato a ciascuno di loro. Ad esempio, potrai inviare messaggi citando il nome del destinatario, semplicemente inserendo nel testo del messaggio la variabile [fullname] (es. di messaggio “Ciao [fullname], da domani inizia la promozione..”)

Oltre al testo è possibile inviare un’immagine con il testo sotto l’immagine. Per fare questo importa la tua immagine dal PC cliccando nella sezione “Selezione Files”.

Al termine clicca sul pulsante SEND per inviare il messaggio ai tuoi contatti. Si aprirà soltanto la finestra nel browser dove devi scannerizzare il tuo codice di WhatsApp Web.