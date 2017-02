Alternativa Adblock per win10

Va bene, la pubblicità è l’anima del commercio.. però quando è troppo è troppo! Ormai forum, siti di testate giornalistiche (come repubblica.it) e fra poco anche siti istituzionali sono pieni di pubblicità che non ti fanno navigare in santa pace. Ancor di più sono fastidiosi le pubblicità video che si intromettono in qualche notizia di cronaca che nulla a che vedere con un video divertente.

Conosciamo già una soluzione che è Adblock ma alcuni utenti con PC Windows 10 lamentano il fatto che non funziona su questo sistema operativo. Qual’è l’alternativa ad Adblock per Windows 10?

L’alternativa si chiama uBlock. Estensione open source che può essere integrata in Chrome, Safari o Firefox.

Per scaricare uBlock accedi alla seguente pagina: https://www.ublock.org/

uBlock è più di un “ad-blocker”: non solo fa uso di liste incorporate per bloccare gli annunci e proteggere la tua privacy, ma supporta anche la personalizzazione: puoi aggiungere tue liste alla potente azione di filtraggio e altro ancora. Inoltre consuma pochissime risorse in termini di CPU e vedrai solo una piccola icona sulla barra del tuo browser, come visualizzato nella seguente figura:

Prova uBlock e facci sapere cosa ne pensi!