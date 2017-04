Buono Sconto per Temi WordPress PremiumPress

WordPress è la piattaforma più popolare per creare siti web e blog professionali velocemente e facilmente. L’unico arduo lavoro è quello di scegliere il template o tema più adatto alle proprie esigenze. Ci sono temi gratuiti disponibili anche nell’archivio di WordPress ma spesso non sono totalmente customizzabili e non permettono di ottenere il risultato finale desiderato.

In questo articolo vi segnaliamo una promozione sui temi premium (a pagamento) creati da PremiumPress. Si tratta di temi con un aspe

tto professionale facilmente personalizzabili grazie a un completo pannello di amministrazione con cui poter modificare colori, caratteri, layout, widget dell’homepage e della sidebar e tante altre cose.

La promozione consiste nell’ottenere uno sconto del ben 70% su qualsiasi tema, semplicemente accedendo ai seguenti link e usando il codice sconto MAY2017

Questi i temi che potrai acquistare con lo sconto del 70%:

Responsive Business Directory Theme: tema ideale per creare una directory di aziende con informazioni di contatto, visualizzazione su mappa ecc..

Responsive Directory Theme: tema idoneo per creare directory generiche, ad esempio di siti web o di prodotti

Responsive Coupon Theme: tema per creare siti di coupon sul modello di Groupon

Responsive Real Estate Theme: tema per la creazione semplice di un sito di offerte immobiliari

Responsive Classifieds Theme: tema per ottenere un sito di annunci

Responsive Video Theme: tema ideale per un sito di video sharing

Responsive Auction Theme: ideale per creare siti di aste o di vendita di sitiweb come Flippa

Responsive Shop Theme: ideale per creare siti di e-commerce (negozio online)

Responsive Music Theme: ideale per creare siti che trattano di musica

Responsive Comparison Theme: tema per siti che fanno confronti di tariffe o di prodotti

Responsive Job Board Theme: tema per siti di annunci e offerte di lavoro

Responsive Car Dealer Theme: tema per la vendita di auto usate

Responsive Dating Theme: tema per siti di incontri

Responsive Downloads Theme: tema per creare siti di download di software

Responsive Micro Jobs Theme: tema ideale per creare siti di offerte di microlavoro

VIP Collection Pack (All Themes): pacchetto completo di tutti i temi

I temi PremiumPress sono una garanzia perchè costantemente aggiornati e con un ottimo supporto clienti disponibile tutti i giorni della settimana. Inoltre è possibile recedere e chiedere rimborso se non soddisfatti entro 30 giorni e per finire, cosa importante è che la licenza di un tema può essere tranquillamente usato anche su più domini.