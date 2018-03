Come accedere a sezione Programmi e Funzionalità in Windows 10

Più andiamo avanti, più la Microsoft elimina le funzioni che ricordiamo con affetto dei vecchi Windows. Una di queste funzioni è Programmi e funzionalità – una parte del sistema operativo dedicato alla disinstallazione di programmi ed anche nel caso delle varie opzioni di sistema.

Si parla di nostalgia, o anche di trovare funzioni specifiche che la normale disinstallazione non può presentare. Il vecchio “Programmi e funzionalità” è ancora presente in Windows 10, ma così come molte delle funzioni che ricordano Windows XP / 7, sta venendo man mano messo sempre più in disparte.

Vediamo cosa possiamo fare per accederci, in tutti i diversi modi possibili.

Attraverso il pannello di controllo. Non è più facile come una volta accedervi, ma è ancora possibile trovare il pannello di controllo. Aprite Start e digitate “Pannello di controllo” nella ricerca. Apparirà ciò che state cercando. Entrando nel pannello di controllo, troverete immediatamente la sezione “Programmi” con sotto la scelta “Disinstalla un programma”. Cliccate lì e verrete portati a Programmi e funzionalità.

Usando un comando in Esegui. Altrimenti, potete arrivarci immediatamente usando Esegui. Potete aprirlo cliccando con il tasto destro su Start oppure usando la combinazione WIN+R (Win sta per il tasto con il logo di Windows). Una volta aperto Esegui, digitate questo comando: “rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl”. Programmi e funzionalità verrà aperto di conseguenza.

Creando una scorciatoia. Volete aprire programmi e funzionalità direttamente dal vostro Desktop? Se ricordate il comando che avete appena inserito in Esegui, questo funziona anche quando create un collegamento. Sul Desktop, cliccate con il tasto destro e passate a “Nuovo” e quindi a “Collegamento”. Quando vi viene richiesto l’indirizzo del programma dal quale creare il collegamento, inserite “rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl”.

Cliccando Disinstalla su un programma normale. Nel menù start, se cliccate con il tasto destro su un qualsiasi programma, vi sarà data al scelta di disinstallarlo. Se lo fate con un programma UWP (Insomma, un App) la disinstallazione sarà immediata. Se lo fate con un programma normale, ovvero il tipico programma “Desktop”, verrete portati a Programmi e funzionalità.