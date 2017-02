Come Attivare Ticket Area C di Milano

Per chi deve andare in Milano, e percorrere le vie del centro, è bene fare attenzione all’Area C, area centrale della città che dal 17 settembre 2012 è ritornata ad essere a “pagamento”. Tutti i veicoli che vi accedono devono pagare un ticket o avere il permesso per farlo. In questo articolo vediamo come è possibile acquistare e attivare il ticket direttamente online, senza doversi preoccupare di acquistare i ticket da un rivenditore. Il servizio di acquisto e attivazione online facilita la vita a tutti coloro che provengono da fuori e che quindi cercano un modo semplice e veloce.

Il ticket giornaliero costa 5 euro e permette di accedere all’area C illimitate volte nell’arco di 24 ore.

Per prima cosa bisogna andare sul sito : https://areac.atm-mi.it/Areac/iweb/Acquisto.aspx

Da questa pagina è possibile acquistare il ticket desiderato. Seleziona prima il numero di ticket nel box “Quantità” e poi clicca sul pulsante a destra per acquistare.

Una volta acquistato apparirà una pagina con il PIN associato al tuo ticket. Stampa questa pagina perche’ se perdi il pin è come se avessi perso il ticket.

Grazie al pin infatti puoi attivare il ticket. Tutti i PIN acquistati saranno visibili nella pagina: https://areac.atm-mi.it/Areac/iweb/Servizi.aspx

Se il giorno X avrai bisogno del ticket perchè farai ingresso nell’area C allora il giorno X stesso o al massimo il giorno X+1 dovrai accedere alla pagina https://areac.atm-mi.it/Areac/iweb/Attivazione.aspx e qui inserire il PIN del ticket che desideri attivare. Poi clicca su ATTIVA PIN e segui la procedura guidata per l’attivazione del ticket.