Come bloccare pubblicità specifiche su Youtube

Youtube è uno dei siti più visitati al mondo, ma è anche un servizio che contiene migliaia e migliaia di pubblicità caricate al suo interno, d’ogni nazione e tipologia. Alcune di queste pubblicità possono essere fastidiose o inopportune per un tipo d’utente, per il quale è bene capire cosa bisogna fare per bloccare quel filmato e non vederlo mai più.

Nota: fate caso che questo sistema vi permetterà di bloccare alcune precise pubblicità di Youtube, per il quale il servizio ve ne affiderà però altre. In poche parole, questa guida vi è d’aiuto se ritenete che “quella pubblicità della macchina” sia fastidiosa per voi o inadatta. Non è da ritenere come un sistema per bloccare interamente le pubblicità, per quello dovete affidarvi ad un estensione come UBlock, Adblock Plus o Magic Actions.

Come bloccare una pubblicità specifica

Per prima cosa, andate tranquillamente su un qualsiasi filmato di Youtube. Una volta che verrà visualizzata la pubblicità che ritenete fastidiosa o inadatta, guardate in basso a sinistra: noterete un conto alla rovescia (che indica quanto tempo rimane prima che la pubblicità sia finita) ed un piccolo simbolo d’informazione. Questo simbolo specifica le ragioni per il quale state vedendo quella pubblicità.

Una volta che c’avete cliccato sopra e avete letto tutta l’informativa sulle ragioni per il quale state vedendo quella pubblicità, sarà disponibile un piccolo pulsante per bloccare quel specifico filmato.

Avete più o meno fatto tutto. Indicate un motivo per il quale non volete vedere quella pubblicità (Inappropriato, irrilevante o ripetitivo) e confermate pure il tutto. Molto simile è anche il sistema per la versione Mobile. In pieno schermo potete trovare l’opzione per bloccare la pubblicità che vi da fastidio.

Come già detto, evitate di farlo per ogni filmato che trovate nella disperata ricerca di bloccare ogni tipo di pubblicità esistente: Youtube troverà sempre qualche pubblicità da infilare!