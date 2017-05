Avete un vecchio indirizzo mail Microsoft che non volete usare più come principale? Non cambiate direttamente account, quello vecchio rimarrà comunque in qualche modo legato a voi. E’ meglio rendere come primario un altro account Microsoft, così da diminuire eventuali problemi di sincronizzazione. Ecco come fare:

Per prima cosa, entriamo in un account Microsoft. Potete fare questo in diversi modi, ad esempio da qui potete sia effettuare l’accesso che gestire il vostro account.

Una volta all’interno, clicchiamo su “Le tue Info”. A questo punto, clicchiamo su “Gestisci il modo in cui accedi a Microsoft”. Immettete pure la vostra password e continuate.

Da qui potete notare che l’alias principale è proprio la mail che vogliamo cambiare. Potete fare ciò inserendo un’altra mail, che verrà sempre definita “Alias” – basta che sia un nuovo account Microsoft. Ricordatevi di attivare quell’indirizzo prima di continuare, per evitare problemi. Potete sempre accedere con entrambi gli account, basta settare quello che desiderate come Alias principale. E’ certamente una buona pratica dare la possibilità al nuovo account di rendersi principale: in questo modo qualsiasi cosa relativo a pagamenti, azioni importanti ed altro ancora passeranno primariamente su quell’account.

Fate naturalmente caso che per rendere primario il vostro nuovo account ci vorranno almeno 2 giorni, o 48 ore. In certi casi, anche di più: perciò non correte troppo nell’impostare tutte le opzioni relativamente importanti sul nuovo alias primario.

Questo sistema non funziona per voi? Potete sempre cambiare il vostro account da Online a Locale nelle vostre impostazioni. Questo al momento è solo disponibile per Windows 10: andate nelle impostazioni PC (Non pannello di controllo, le altre impostazioni) ed entrate nella sezione Account. Al suo interno troverete una funzione per entrare con un account Locale.

Una volta che siete entrati ed avete impostato un account locale, potete tranquillamente cercare di disassociare il vostro “Alias” principale o cancellarlo del tutto con meno problemi e difficoltà.