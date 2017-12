Apple Tv: come collegare tastiera Bluetooth 

La vostra Apple Tv di quarta generazione è uno strumento ideale per portare l’intrattenimento domestico a una nuova dimensione. Occorre però conoscere bene questo dispositivo per poterselo godere al meglio. Nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato come controllare questo device con Apple Watch e come personalizzare la home screen, oggi vi spieghiamo come collegare una tastiera bluetooth all’Apple Tv. Una mini guida che potrebbe presentarvi cose che già sapete, ma una rinfrescatina non fa mai male.

Collegare tastiera bluetooth a Apple tv in pochi secondi

Apple Tv è un dispositivo user friendly, quasi tutto riesce facile, tuttavia qualche elemento di criticità esiste. Provate ad esempio a scovare un video su Youtube, il telecomando in dotazione non è lo strumento ideale per utilizzare la tastiera di Apple Tv, occorre tanta pazienza, con conseguente perdita di tempo. Siri potrà semplificarci la vita, certo, ma noi italiani dobbiamo aspettare per averlo nella nostra lingua. Spesso le soluzioni più efficaci sono le più semplici, con una bella tastiera bluetooth potrete ottenere il meglio da Apple Tv. Vediamo nel dettaglio come collegarla al dispositivo.

Acquistare una tastiera bluetooth non è certo un problema, ne trovate di vari tipi e diversi costi, senza bisogno di svenarsi, quelle per iPad vanno benissimo, eccezion fatta per quella pensata per il modello Pro. Ovviamente dovrete per prima cosa accendere tastiera ed Apple Tv.

Impostazioni>Telecomandi e Dispositivi>Bluetooth – Seguendo questo percorso sul menù di Apple Tv, avrete la possibilità di cercare dispositivi bluetooth da abbinare, non dovreste avere problemi a rilevare la tastiera. A questo punto non dovete far altro che digitare sulla tastiera il codice che vedrete sul monitore, non resta far altro che premere “Invio” e godersi comodamente lo spettacolo, comodamente spaparanzati sul divano.

In seguito, potrete scollegare la tastiera seguendo il medesimo procedimento. Una tastiera è dunque il modo più semplice per ottenere il massimo dalla vostra Apple Tv di quarta generazione, nel caso non vi trovaste bene sarà facile tornare a usare il telecomando ma… Dubitiamo che succeda