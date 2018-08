Come Creare Sottotitoli per un Video o Film

Vuoi creare dei sottotitoli per un video o filmato che poi vorresti aggiungere?

In questo articolo ti spieghiamo innanzitutto come si crea un file di sottotitoli.

Essi sono dei semplici file di testo. Quindi come prima cosa puoi aprire il file da NOTEPAD o da qualche altro editor testuale. Una volta che avrai creato questo file di testo lo dovrai salvare in formato SRT

Crea un file di testo (chiamalo come vuoi, per es sottotitoli.srt) e al suo interno scrivi come descritto di seguito:

Per sottointitolare la parte del video che va dal 3° al 10° secondo:

Codice: 1 00:00:00,03 –> 00:00:00,10 abc sottotitoli abc abc abc Per inserire sottotitoli da 12° al 19° secondo, scriviamo sempre nello stesso file sottotitoli.srt: Codice: 2 00:00:00,12 –> 00:00:00,19 abc sottotitoli abc abc abc

Alla fine quinsi si avrà un file di testo del genere:

1

00:00:06,00 –> 00:00:06,30

TESTO (Jack) continua …. 2

00:00:06,30 –> 00:00:06,45

continua … TESTO (Jack)

TESTO (Kate)3

00:00:06,45 –> 00:00:06,…

continua … TESTO (Jack)

Salviamo tale file in formato SRT.

Invece di crearlo da zero, è possibile anche scaricare sottotitoli di film pronti da internet.

Scarica sottotitoli tramite Sublight Sublight permette di ricercare sottotitoli di film e scaricarli. Puoi inseriri vari filtri o semplicemente effettuare ricerca tramite il nome del film.

aggiungere sottotitoli in formtao SRT, ASS, SSA a qualsiasi filmato.