Come Creare Sottotitoli per un Video o Film

Vuoi creare dei sottotitoli per un video o filmato che poi vorresti aggiungere?

In questo articolo ti spieghiamo innanzitutto come si crea un file di sottotitoli.

Essi sono dei semplici file di testo. Quindi come prima cosa puoi aprire il file da NOTEPAD o da qualche altro editor testuale. Una volta che avrai creato questo file di testo lo dovrai salvare in formato SRT

Crea un file di testo (chiamalo come vuoi, per es sottotitoli.srt) e al suo interno scrivi come descritto di seguito:

Per sottointitolare la parte del video che va dal 3° al 10° secondo:

Codice: 1 00:00:00,03 –> 00:00:00,10 abc sottotitoli abc abc abc Per inserire sottotitoli da 12° al 19° secondo, scriviamo sempre nello stesso file sottotitoli.srt: Codice: 2 00:00:00,12 –> 00:00:00,19 abc sottotitoli abc abc abc

Alla fine quinsi si avrà un file di testo del genere:

1

00:00:06,00 –> 00:00:06,30

TESTO (Jack) continua …. 2

00:00:06,30 –> 00:00:06,45

continua … TESTO (Jack)

TESTO (Kate)3

00:00:06,45 –> 00:00:06,…

continua … TESTO (Jack)

Salviamo tale file in formato SRT.

aggiungere sottotitoli SRT a qualsiasi filmato. Scarica questo programma sul tuo PC o Mac dai link seguenti: Adesso, per importare i sottotitoli nel tuo video dovrai far uso del programma Video Converter , un potente software che oltre però a convertire file video consente anche dia qualsiasi filmato. Scarica questo programma sul tuo PC o Mac dai link seguenti:

Passo 1: Importa il video in cui vuoi aggiungere i sottotitoli Installa ed avvia Video Converter Ultimate. Clicca poi su “Aggiungi file” per caricare il video. Passo 2: Inserisci i sottotitoli Seleziona col tasto destro del mouse il video appena caricato nel programma e scegli l’opzione “Modifica” per aprire la finestra di editing video. Vai nella scheda “Sottotitoli” nella parte superiore e si aprirà la finestra da cui potrai inserire il file dei sottotitoli SRT prima creato. Clicca sul pulsante “+“ per caricare il file dei sottotitoli e vederli già nella finestra di anteprima del video. Potrai anche cambiare posizione, colore e dimensione dei caratteri dei sottotitoli cliccando sul pulsante “T”. Al termine clicca su OK in basso. Passo 3: Esporta video con sottotitoli Una volta ritornato nella schermata iniziale scegli dalla destra del programma il “Formato di uscita” (es. AVI, MKV, MP4, MOV, ecc..) e infine clicca su “Converti” per avviare la conversione e salvare il video con i sottotitoli sul tuo computer.