Come Fare Reset Stampante Epson

Di tanto in tanto, alcuni utenti si trovano difronte ad un blocco della loro stampante, la quale interrompe la stampa e le sue luci iniziano a lampeggiare. Diversi modelli di stampante possono avere diverse descrizioni differenti di questo errore, ma sembra essere generalmente descritto come un ‘errore della stampante sconosciuto’. Infatti, numerosi utenti della comunità internet ritengono che questo errore appaia quando la stampante ha raggiunto una condizione in cui i tamponi di inchiostro di scarto all’interno della stampante risultano pieni. Infatti non tutti sanno che tutto quell’inchiostro che si perde nei cicli di adescamento nuove cartucce e di pulizia testine deve andare da qualche parte. Alcune stampanti, come ad esempio quelle Epson, registrano all’incirca la quantità di inchiostro scaricato in questi tamponi o assorbenti presenti nella base della stampante.

Tecnicamente questo errore e blocco di funzionamento della stampante, richiede un tecnico Epson per risolvere oppure l’acquisto di una nuova stampante. E però possibile risolvere da soli tutto ciò reimpostando la stampante e cancellando quel contatore che registra e stima la quantità di inchiostro è andato a finire nei tamponi.

Si può fare questo lavoro di “reset” subito dopo che si presenta il problema o che la stampante visualizza il messaggio del tipo ‘alcune parti all’interno della stampante sono prossimi alla fine della loro durata di vita’.

Grazie ad un programmino che si chiama WIC Reset Utility sarà possibile resettare la vostra stampante Epson a getto d’inchiostro. Esso è in grado di resettare i contatori che impediscono la stampa.

Con questo programma non ci sarà più bisogno di cambiare stampante o di chiamare un tecnico. E’ semplice da usare e bastano 2 click!

WIC Reset viene fornito con istruzioni complete e supporto gratuito post vendita qualora ne avrete bisogno. Inoltre se non funziona, potrete chiedere immediatamente il rimborso.

Ecco come fare il reset della stampante Epson

1. Accedi al sito di WIC Reset Utility e scarica il programmino (disponibile sia per Windows che per Mac)

2. Installa il programma

3. Attiva il programma inserendo il codice di sblocco ottenuto subito dopo l’acquisto (pagina di acquisto). Il costo è di solo 9,99 dollari.

Lista Stampanti Epson Supportate

Epson Artisan: Artisan 50, Artisan 600, Artisan 630, Artisan 635, Artisan 700, Artisan 710, Artisan 720, Artisan 725, Artisan 730, Artisan 800, Artisan 810, Artisan 830, Artisan 835, Artisan 837, Artisan 1430

Epson B: B30, B40W, B42WD, B1100, B1110

Epson BX: BX300F, BX305, BX310FN, BX320FW, BX525WD, BX535WD, BX600FW, BX610FW, BX620FWD, BX630FW, BX635FWD, BX625FWD, BX925, BX935

Epson C: C58, C59, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C76, C77, C78, C79, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C97, C98, C99, C110, C120, CC-570L

Epson Color: Co;or 1160, 760, 860

Epson CX: CX2800, CX2900, CX3100, CX3200, CX3300, CX3400, CX3500, CX3600, CX3650, CX3700, CX3800, CX3900, CX3905, CX4000, CX4080, CX4100, CX4200, CX4500, CX4600, CX4700, CX4800, CX4900, CX4905, CX5000, CX5700F, CX5900, CX6000, CX6300, CX6400, CX6500, CX6600, CX7300, CX7400, CX7700, CX7800, CX8300, CX8400, CX9300F, CX9400Fax, CX9500F

Epson D: D68, D78, D88, D92, D120

Epson DX: DX3800, DX4000, DX4050, DX4200, DX4800, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7400, DX7450, DX8400, DX9400F

Epson EP: E-600, E-700, EP-302, EP-603A, EP-702A, EP-703A, EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-804A, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F, EP-904F, EP-4004

Epson K: K100, K101, K200, K201, K300, K301

L: L100, L110, L200, L210, L300, L350, L351, L355, L550, L555, L800

M M100, M105, M205

ME OfficeME2, ME-10, ME-20, ME-30, ME-32, ME-70, ME-80, ME-82WD, ME-100, ME-101, ME-200, ME-300, ME-301, ME-303, ME-320, ME-330, ME-340, ME-360, ME-403, ME-510, ME-520, ME-530, ME-535, ME-560, ME-570, ME-600F, ME-620F, ME-650, ME-900WD, ME-940, ME-960FWD, ME-1100

NX: N11, NX100, NX110, NX120, NX125, NX127, NX130, NX200, NX210, NX215, NX220, NX230, NX300, NX305, NX330, NX400, NX410, NX415, NX420W, NX430, NX435, NX510, NX515, NX530, NX620, NX625, NX635

P: P50, P60

Epson PX: PX650, PX659, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730FWD, PX800FW, PX810FW, PX820WD, PX830FWD, PX-V600, PX-V630, PX-105, PX-405A, PX-434A, PX-504A, PX-673F, PX-1001, PX-G5000,

Epson Photo: Photo 820U, 830U, 890, 900, 950, 960, 1280, 1290, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500, 2100, 2200

PictureMate: PM100, PM-200, PM210, PM215, PM225 PM235, PM240, PM-245, PM250, PM260, PM270, PM280, PM290, PM310

Epson PM: PM-3500C, PM-4000px, PM-D770, PM-D800, PM-D870, PM-G4500, PM-G5000, PM-A820, PM-A840, PM-A890, PM-A900, PM-T960

R: R200, R210, R220, R230, R240, R245, R250, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, R310, R320, R330, R340, R350, R360, R380, R390, R800, R1800, R1900, R2000, R2400, R2880, R3000

RX: RX420, RX425, RX430, RX500, RX510, RX520, RX530, RX560, RX565, RX580, RX585, RX590, RX595, RX600, RX610, RX615, RX620, RX630, RX640, RX650, RX680, RX685, RX690, RX700

S: S20, S21, S22

Epson SX: SX100, SX105, SX110, SX115, SX117, SX125, SX130, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX230, SX235, SX400, SX405, SX410, SX415, SX420W, SX425W, SX430, SX435, SX438, SX440, SX445, SX510, SX515, SX525WD, SX535, SX600FW, SX610FW, SX620

Epson T: T10, T11, T12, T13, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T30, T33, T40W, T42WD, T50, T59, T60, T1100, T1110

Epson TX: TX100, TX101, TX102, TX103, TX105, TX106, TX109, TX110, TX111, TX112, TX113, TX115, TX116, TX117, TX119, TX120, TX121, TX123, TX125, TX129, TX130, TX133, TX135

TX200, TX203, TX209, TX210, TX213, TX219, TX220, TX230, TX235, TX300F, TX320F

TX400, TX405, TX408, TX409, TX410, TX419, TX420W, TX430

TX510FN, TX515FN, TX525, TX550W, TX560WD, TX600FW, TX610FW, TX620FWD, TX650, TX659

TX700W, TX710W, TX720WD, TX730, TX800FW, TX810FW, TX820FWD, TX830FWD

Epson WorkForce: WorkForce 30, 40, 42, 60, 310, 315, 320, 321, 323, 325, 435, 500, 520, 525, 545, 600, 610, 615, 625, 630, 633, 635, 645, 840, 845, 1100

WorkForce WF-2010, WF-2510, WF-2520, WF-2530, WF-2540 – reset function is available, read counters function is NOR available

WorkForce WF-7010, WF-7011, WF-7015, WF-7510, WF-7511, WF-7515, WF-7520, WF-7521, WF-7525