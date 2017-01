Come Individuare Provenienza e Tipologia di Raccomandata

Ogni giorno vengono notificate in Italia migliaia di raccomandate e una buona percentuali di queste non possono essere ritirate dal destinatario per assenza. In tal caso il postino lascia nella cassetta della posta un avviso di giacenza, si tratta di un cartoncino di colore bianco o giallo o verde (a seconda della tipologia della raccomandata) su cui è riportato il codice della raccomandata stessa e la data di notifica.

Vi è mai capitato al ritorno a casa, dopo una giornataccia di lavoro, e ritrovare una bella cartolina verde o un avviso di giacenza con dicitura “Atti giudiziari“? Auguro a nessuno di ritrovarsi in questa situazione perchè in questi casi è molto probabile che ci tocca pagare (multa) oppure si tratta di convocazioni da parte del tribunale o altri enti.

Per chi non ama attendere ed è curioso di sapere subito di che si tratta, riportiamo di seguito alcune modalità su come reperire informazioni su questo genere di raccomandate.

Innanzitutto dal codice presente sulla cartolina è possibile già capire di che si tratta:

670 – Cartella Esattoriale o Cartella “Equitalia”



608- 609 – Comunicazione semplice di Notifica Atto da parte di Enti Pubblici vari (Ag. entrate, inps, ecc)

612-613 – possibile comunicazione da parte delle poste o della tua banca

614 – dovrebbe essere una comunicazione dalla banca o posta. Molti hanno riferito di aver ricevuto raccomandata dalle Poste per l’aggiornamento della Poste Pay. Niente di preoccupante quindi!!

75-76-77-78 – Atto giudiziario / probabile multa

12-13-14 – Raccomandata semplice

050-056 – RV Raccomandata Veloce

Per gli Atti Giudiziari la giacenza è di 180 gg solari e comunque la notifica è valida già dall’avviso, salvo errori e/o omissioni del portalettere. Per tutti gli altri codici di raccomandate invece la giacenza è sempre di 30 gg.

Nel caso di Atto Giudiziario, possiamo anche sapere da dove proviene. Basta accedere a questa pagina:

http://www.poste.it/online/dovequando/home.do

Basta inserire il numero della raccomandata e il periodo di spedizione , e cliccare su ” Esegui la ricerca ” per sapere da quale direzione arriva…

Se non sai dove si trova il codice, questa immagine potrà esserti d’aiuto:

Il servizio di monitoraggio è attivo dalle ore 7.00 alle ore 23.00