Un attore famoso che dice cose insensate su Twitter? Impossibile! Ed infatti lo è: non ha il simbolino dell’account verificato. E’ un account falso. Certo, è bello avere un account con il simbolino “verificato” su Twitter…

Ma cos’è un account verificato Twitter? In parole povere, significa che l’account che state vedendo è autentico. La persona che gestisce quel profilo è “lui in persona” e come tale non è un falso o una bufala. Questa spunta certifica che altri profili con lo stesso nome e lo stesso avatar sono doppioni creati da gente che vogliono infangare l’identità e vanno perciò ignorati. Insomma, è un buon modo per far capire a chi vi segue che siete “l’originale” in tutto e per tutto. E’ ideale per tutte le persone che puntano a diventare popolari, ma anche per chi ricopre un ruolo importante in qualsiasi ambito – così da evitare eventuali equivoci creati da qualche burlone.

Vediamo dunque come possiamo ottenere un account Twitter verificato:

Per prima cosa dovete tenere alcuni fattori importanti in ordine sul profilo. Questi sono…

Un numero di cellulare verificato.

Un indirizzo mail verificato.

Un profilo completo (e veritiero).

Un avatar.

Una copertina nel profilo.

La data del compleanno presente (se il vostro profilo è aziendale, non serve)

Un sito web raggiungibile

I vari Tweet devono essere pubblici

L’account o la persona deve essere di pubblico interesse. Questo copre tantissimi campi, come un marchio aziendale, un azienda, persone famose di ogni campo (musica, film, ect) o comunque persone che sono in varie “Aree d’interesse chiave” per Twitter.

Sistema il profilo è facile… ma l’ultima faccenda è piuttosto dubbia, e va a seconda di Twitter stesso. Non è un processo automatico e c’è sempre qualcuno a controllare che tutto sia in regola. Dichiarare il falso è illegale, perciò attenetevi alla realtà delle cose e (magari) alla bontà di chi sta al momento esaminando il vostro profilo.

Messo in chiaro tutto quanto, andiamo pure all’indirizzo per verificare l’account (https://verification.twitter.com/welcome) e procediamo. Purtroppo la verifica è in inglese, e questo è molto importante soprattutto per una ragione. Durante la verifica dovrete fornire:

Il vostro nome utente di Twitter

Due o più indirizzi Web che possono aiutare ad identificare la vostra persona

Una spiegazione lunga almeno 500 caratteri dove spiegate la necessità d’avere un Account verificato

Un documento d’identificazione (Patente o carta d’identità)

Fornito tutto ciò, vi verrà richiesta conferma. Accettate il tutto ed incrociate le dita: entro qualche giorno vi verrà detto se siete accettati o meno. Potete nel caso riprovare dopo 30 giorni.