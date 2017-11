Come regolare le impostazioni del mouse in Windows

Il Mouse: un dispositivo che è essenziale per far funzionare il nostro PC. Ma come possiamo regolarlo come si deve? Basta raggiungere le impostazioni interne di Windows per farlo. Ecco come:

Potete raggiungere le impostazioni per regolare il vostro Mouse in due modi:

Attraverso il pannello di controllo. Potete cercarlo (Se possibile) tramite il menù start, scrivendo proprio “Pannello di controllo”, oppure cliccando con il tasto destro sempre su Start. Una volta al suo interno, cercate “Mouse” tramite la ricerca in alto a destra. Alternativamente, potete trovare comunque la funzione settando la visualizzazione del pannello di controllo da “Categoria” a “Icone grandi”.

Attraverso Esegui. Potete aprire Esegui premendo la combinazione WIN+R. Scrivete poi “control mouse”.

Una volta all’interno delle proprietà del vostro Mouse, potete regolare un bel po’ delle funzioni che concernono l’utilizzo del vostro “topolino” digitale…

Qualche consiglio utile per regolare il vostro mouse alla perfezione:

Fate pratica con la cartella presente nella finestrella, con diversi ritmi di click. Questa cartella serve per fare pratica e per testare il doppio click. Se non riuscite ad aprirla, provate a diminuire la velocità dei click richiesti per aprire una cartella.

Il blocco clic è molto utile per chi s’affatica velocemente ad usare il Mouse. Permette di trascinare qualsiasi contenuto senza tener premuto il tasto sinistro del mouse, piuttosto usando un alternativa a vostra scelta.

Sotto “Puntatori” vi sarà data la possibilità di cambiare la grafica del vostro puntatore (la freccina). Windows ha a disposizione ben poco per quel che riguarda lo sfizio grafico, ma offre delle soluzioni adatte a chi non vede bene (o ha bisogno d’una versione a contrasto del puntatore).

Sotto “Opzioni puntatore” possiamo trovare qualche impostazione più specifica per le varie occasioni per quel che riguarda lo spostamento del mouse. Particolare attenzione va data a “Aumenta precisione puntatore” che può essere utile a chi ha uno schermo di buone dimensioni, ma se disabilitato può risultare utile a certi tipi di videogiocatori.

Qualche altro consiglio per regolare al meglio il vostro Mouse? Alcune particolari marche offrono dei programmi appositi. Logitech, Razer, Corsair ed altri possono fornire un programma per regolare le impostazioni del proprio mouse. Perciò, date un’occhiata alla casa madre del vostro mouse.