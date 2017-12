Come Spedire Newsletter

Cerchi un programma per spedire Newsletter? Possiedi indirizzi e-mail dei tuoi clienti e vorresti iniziare a fare EMAIL MARKETING? In questo articolo segnaliamo gli strumenti necessari di cui hai bisogno per partire senza spendere grandi cifre.

Se sei già in possesso di un SMTP dedicato che ti permette di inviare migliaia di email senza problemi allora potresti utilizzare un programma per Newsletter come ATOMIC EMAIL HUNTER. Questo programma consente di creare la newsletter, gestire le tue liste email e tracciare i risultati.

Se però non hai un server che ti permette di inviare in autonomia le tue newsletter allora devi necessariamente far uso di piattaforme online di invio email e newsletter. Ci sono tantissimi servizi che offrono questa possibilità. Noi ne segnaliamo quelli che riteniamo fra i migliori:

1) BENCHMARK EMAIL: piattaforma newsletter professionale che si caratterizza per i tanti template e modelli newsletter già pronti che ti offre. Consente la spedizione di newsletter, spedizione di sondaggi e questionari online, con un pannello di gestione molto curato e dettagliato

2) UNISENDER: piattaforma che consente di spedire le tue newsletter e che si caratterizza per i costi molto bassi e un pannello di gestione newsletter molto semplice e intuitivo.

Quello che consigliamo è di registrarsi ad entrambi e provarli, per poi decidere quello che più ritenete idoneo alle vostre esigenze.