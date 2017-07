Come trasferire foto da fotocamera a tablet

Per trasferire foto da fotocamera a tablet è possibile collegare la fotocamera direttamente al dispositivo tramite un cavo USB (di solito fornito con la fotocamera) con porta mini-USB.

Una volta scattate normalmente le foto con la fotocamera, sarà poi possibile trasferirle tramite il cavo sul tablet.

In alternativa, potrebbe essere più pratico acquistare una scheda microSD (con un adattatore per schede SD). Può essere usata nella fotocamera, quindi rimossa e inserita nello slot del tablet. Utilizzando un’app file manager gratuita, come ES File Explorer, le immagini possono essere copiate così sul tablet.

Un altro metodo per evitare l’uso di cavi è scegliere per la fotocamera una scheda SD Wi-Fi, per esempio una della gamma Eye-Fi.

Con queste schede è possibile trasmettere automaticamente le foto al tablet, anche al momento dello scatto, senza dover interrompere le riprese, collegare i cavi o rimuovere le schede.

Chi ha la fortuna di avere una reflex digitale compatibile, può sfruttare app come Helicon Remote.

Permette di gestire la fotocamera dal tablet Android, verificando sullo schermo la scena inquadrata dal mirino e controllando la messa a fuoco automatica tramite il touchscreen del tablet.

Un ulteriore alternativa è quella di usare il computer come tramite tra fotocamera e tablet. Infatti è possibile collegare prima la fotocamera al PC, scaricare le foto e poi collegare il tablet e trasferire le foto da PC a tablet.

In ogni caso, per la gestione SEMPLICE di foto su tablet consigliamo di usare il programma MobileGo, con cui oltre a trasferire foto da PC a tablet potrai effettuare backup di qualsiasi tipo di dati come SMS, contatti, musica ecc… Basterà installare il programma sul proprio PC, collegare il tablet e poi potrai trasferire qualsiasi cosa da tablet a PC e viceversa.