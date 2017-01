ENI SOS Casa – Esperienza e Opinioni

Racconto in questo articolo la mia personale esperienza con l’assicurazione Eni Sos Casa, attivata in promozione dal gestore ENI nel momento in cui ho attivato la fornitura sia di Gas che di Luce.

A seguito della rottura accidentale di un vetro (la facciata esterna di un vetrocamera) di una porta finestra dell’appartamento, vado a consultare il fascicolo informativo dove trovo conferma della copertura del sinistro:

Prestazione: Vetraio (entro 24 ore, escluso sabato, domenica e giorni festivi)

Cause Sinistro: Rottura di vetri esterni dell’Abitazione

Massimali per sinistro: 150 € per uscita e manodopera, 150 € per materiali

Chiamo il numero verde dell’assicurazione 800 955 533 (l’assicurazione è la MAPFRE ASSISTANCE) dove mi mettono in contatto con una persona della mia città (non so chi fosse, se un addetto eni o un addetto dell’assicurazione) che mi dice di prendere appuntamento per la settimana successiva (??) per far venire un operaio. Settimana successiva?? Ma nelle condizioni dell’assicurazione si parla di intervento entro 24 ore? Solo dopo le mie insistenze riesco a chiedere l’intervento dell’operaio due giorni dopo almeno per mettere in sicurezza la finestra, considerando la presenza di vetri penzolanti..

Arriva l’operaio, ma non è un vetraio!.. in qualche modo riesce a togliermi i residui del vetro rotto..

Una settimana dopo arriva invece un altro operaio che viene a ritirare l’intera finestra e se la porta perchè secondo loro per cambiare il vetro va fatto un lavoro particolare in officina oltre che devono ordinare il vetro nuovo..

Dopo 20 giorni (altro che 24 ore) che la mia casa era rimasta in mezzo alle intemperie del vento e della pioggia mi riportano finalmente la portafinestra. E oltre al ritardo il lavoro risulta totalmente inadeguato, con silicone che trasborda da tutte le parti e ammaccature sul legno della porta.. Era meglio se pagavo un vetraio di professione che mi faceva un lavoro a regola d’arte e non penavo 20 giorni. Brava Eni, se questa è la strategia di mantenere e fidelizzare i clienti sei proprio fuori strada.