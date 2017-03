Errore Componente MSCOMCTL.OCX su Windows 64 bit

Se durante l’installazione di un programma o durante un’operazione ti trovi davanti a un errore che nei dettagli riporta un componente con nome MSCOMCTL.OCX allora in questo articolo potrai trovare una possibile soluzione, specialmente se il computer che utilizzi si basa su un sistema operativo Windows a 64 bit.

Infatti MSCOMCTL.OCX è un set di controlli a 32-bit forniti dall’ambiente Microsoft Visual Basic 6.0.

Per usare controlli a 32-bit come MSCOMCTL.OCX su un computer Windows a 64-bit (es. Windows 7 Home Premium 64 bit) bisogna che essi vengano installati e registrati nella directory: C:\Windows\SysWOW64 per poter quindi poter funzionare in ambiente “WOW [Windows on Windows]

La prima cosa da fare è andare nella cartella C:\Windows\SysWOW64 e vedere se il file MSCOMCTL.OCX è presente o no.

Se è presente segui questi passi:

Vai su Start–>Tutti i Programmi –>Accessori–> e fai testo destro del mouse sulla voce Prompt di Comandi e scegli Avvia come Amministratore. Clicca SI per procedere. A questo punto si aprirà la finestra DOS in cui dovrai scrivere:

cd<spazio>C:\Windows\SysWOW64 <clicca su Invio>

Poi scrivi:

regsvr32<spazio>mscomctl.ocx <clicca su Invio>

Se appare una finestra con scritto “DllRegisterServer in mscomctl.ocx succeeded” allora clicca su OK e ritorna o rifai l’installazione del programma che aveva dato errore.

—

Se il file MSCOMCTL.OCX non è presente vai in questo forum, a questa url http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=52353&st=0