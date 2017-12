Esperienza (di Fregatura) con SaldiPrivati.com

Esistono tanti siti di vendite online ma quello di cui voglio parlare è Saldi Privati (www.saldiprivati.com).

Esso propone una vasta gamma di prodotti ogni giorno di qualunque genere (abbigliamento, accessori, elettrodomestici, makeup e cura del corpo, elettronica ecc…)

La cosa però che mi ha portato a credere che si tratti di un sito “poco serio” è il fatto che tutte le volte che ho provato a comprare qualcosa, i prodotti che mi sono arrivati avevano sempre qualcosa che non andava.

La prima volta ho comprato delle magliette che quando le ho viste ho capito subito che c’era qualcosa che non andava: infatti una maglia era difettata, l’altra per essere una L sembrava una XL…diciamo che per non avere altri “fastidi” (cioè avvisare il corriere, ripagare le spese di spedizione e perdere altro tempo..) ho lasciato stare e mi sono tenuta i prodotti “difettosi”.

Ho provato a dare un’altra possibilità a questo sito e dopo un po’ di tempo ho acquistato un costume da bagno che però aveva gli elastici un po’ “molli”…diciamo che la tenuta del costume non era il massimo

Ultimo tentativo: ho acquistato per il mio ragazzo una cintura….peccato che quando arriva il bel pacco a casa e lui se la prova risulta essere una cintura di 20 cm superiore alla misura descritta sia sulla cinta che sull’etichetta della confezione! A questo punto (delusa nuovamente e abbastanza irritata) contatto il servizio clienti che mi spiega che è stato un errore lato loro di etichettatura e che per venirmi incontro (non avendo altre cinte disponibili in magazzino della stessa misura) mi chiedono di fare il reso (rimborsandomi il prezzo dell’articolo) che purtroppo io per motivi lavorativi e anche “pratici” non posso fare…anche perché come ho già detto uno oltre ad aver ricevuto l’ennesima fregatura deve pure perdere tempo a fare il reso..

Propongo, se è possibile, di farmi avere qualche buono sconto sul loro sito in modo da ottenere comunque un rimborso (tenendomi la cintura enorme). La loro cortese risposta è stata che quello che potevano fare era di farmi un buono sconto del valore di 5€…peccato che questo valore non sia nemmeno la metà della spesa che ho effettuato per la cintura e soprattutto le loro spese di spedizione sono addirittura superiori…quindi io che ci faccio con questi 5€..è una presa in giro?

Ho deciso quindi di disiscrivermi definitivamente da questo sito perché di fregature ne ho avute abbastanza. State attenti anche voi!

Volevo comunque precisare che non sono contraria agli acquisti online però cercate di non effettuarli in siti poco seri come questo, anche perhè ho provato ad acquistare online da altri siti e non mi sono mai arrivati prodotti difettosi come quelli di Saldi Privati!

Attendo vostri pareri, esperienze e commenti relativi a SaldiPrivati

Mariarita88