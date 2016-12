Gadget tecnologici per il 2017

Man mano che andiamo avanti nell’evoluzione tecnologica, sembra chiaro quale sarà la prossima mania: i gadget indossabili. E’ forse un segno del futuro sempre più vicino a noi? Chissà, nel frattempo vediamo quali sono quelle novità così folli che ci faranno rimanere con il fiato sospeso per buona parte di questo fine anno…

La cintura Welt

Volete una cintura che sia davvero intelligente? Non aspettatevi qualcosa come le famose scarpe auto-allaccianti della Nike…ma la Welt fa effettivamente qualcosa di utile: ci prende le misure, conta i nostri passi, capisce quando siamo seduti e stiamo mangiando e può anche capire quanto tempo stiamo seduti. E’ ovviamente uno di quei Gadget usati per cercare di vivere in maniera più salutare, ma può essere un’aggiunta interessante ugualmente. La produzione inizierà a Gennaio 2017.

Prinker

Volete farvi un tatuaggio ma non volete che sia permanente? Volete un tatuaggio che rientri nei vostri gusti, ma non riuscite a trovarne nemmeno uno che rientri esattamente nei vostri desideri, e che in aggiunta sia Temporaneo? Prinker risolve tutti questi problemi. Si tratta d’una vera e propria stampante che usa un inchiostro che non irrita e non provoca reazioni allergiche. Il tatuaggio dura al massimo due giorni, e naturalmente utilizza uno Smartphone per ricevere tutte le informazioni relative all’immagine da stampare.

SGNL

Sembra pura fantascienza, ma il futuro è qui. Con SGNL è possibile rispondere e parlare durante una chiamata…semplicemente usando il nostro pollice e indice. La nostra mano diventa la cornetta. Il tutto viene sfruttato tramite un braccialetto che usa delle vibrazioni per trasmettere il suono lungo la nostra pelle. Questo è fantastico per quelli che vogliono un po’ di sana Privacy: nessuno sarà mai capace di sentire la conversazione, anche se ovviamente il parlato va sempre fatto tramite un microfono installato nel bracciale. Ma diamo tempo al tempo…probabilmente le conversazioni effettuate solo tramite vibrazioni sta per divenire una realtà.