I migliori programmi per l’editing video

Avete appena creato un video, ma non sapete come tagliare quella parte che vi da molto fastidio? Per fortuna esistono dei programmi per l’editing video che sono completamente gratuiti. Ecco quelli che secondo noi sono i migliori software di video editing:

Miglior video editor Filmora Video Editor

Lightworks





“Editing professionale per tutti” come dice il motto dell’azienda. Lightworks offre delle funzioni molto simili ai programmi a pagamento, ed è stato anche usato per produrre un paio di film di grossa produzione. Nonostante sia un programma dedicato ai professionisti, non è molto pesante e può funzionare anche in un hardware piuttosto contenuto.

Videopad

Se preferite la semplicità, Videopad può darvi tutto questo ed anche un pizzico in più di qualità. Si tratta d’un editor video d’alta qualità che anche se non ha parecchi accessori o effetti, può comunque funzionare in maniera più che egregia. Molto adatto a chi deve incominciare in questo campo.

Shortcut

Potente, professionale…e un po’ difficile da capire. Nonostante sia molto bello a vedere, Shortcut rimane uno di quei programmi professionali e gratuiti che non si può comprendere al volo. Ci vuole un po’ di tempo per sfruttarlo subito o appieno, ma è lo stesso un potente strumento per l’editing video.

VSDC Free Video editor

Nella collezione di programmi difficili da comprendere, VSDC non manca. L’interfaccia è inusuale e forse inutilmente complicato. Nonostante tutto, il programma ha tantissimi effetti e filtri che possiamo applicare al nostro video in via completamente gratuita. Bisogna solo capire bene come funziona.

Avidemux

“Non mi servono accessori, filtri o effetti! Voglio un programma che funzioni!” ed ecco Avidemux. Questo programma è completamente assente di filtri o addirittura un interfaccia grafica accattivante. Svolge il suo unico scopo che è ritagliare, adattare o modificare un video prima del prodotto finale. Non ci farete lungometraggi, ma se vi serve un programma che faccia subito un piccolo ritaglio senza troppe sciccherie di contorno, Avidemux fa per voi!