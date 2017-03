I migliori regali per i nostri amici NERD

É bello avere un amico NERD, un po’ perché condivide molte delle nostre passioni, un po’ perché quando dobbiamo fargli un regalo non c’è il problema di trovare qualcosa di adatto.

Basta pensare a tutti brand più amati per constatare che sul mercato c’è un universo sconfinato di potenziali regali per far felice ogni persona: Star Wars, Star Trek, i supereroi Marvel e DC più tantissimi altri temi che vantano linee di merchandising ufficiali da centinaia se non migliaia di prodotti.

Così quando si cercano dei regali per nerd ci si trova di fronte ad una scelta talmente ampia da far nascere un vero paradosso: ci sono così tante cose da regalare da non riuscire a scegliere.

Chi non ha idee non sa cosa regalare; chi ha troppe idee non sa cosa cosa regalare… in pratica sta bene solo chi sta nel mezzo, chi ha giusto qualche idea.

In realtà non è proprio così, il web è una fonte inesauribile di idee regalo ma anche di siti specializzati che possono essere un grande aiuto nel trovare le migliori proposte per ogni NERD, ed ecco qui una selezione di 5 gadget per altrettante passioni.

1 – Tostapane Darth Vader: Partiamo con il botto, un modei migliori gadget ufficiali di Star Wars mai creati e un regalo che farà impazzire di gioia chiunque lo riceva. Si tratta di un classico tostapane verticale, di quelli che tostano due fette per volta, camuffato dentro ad una replica del casco di Darth Vader. Il funzionamento è quello di un classico tostapane: ha il timer automatico, ha il cassettino raccogli briciole per facilitare la pulizia e ha il termostato regolabile con vari livelli di calore (da Light Side a Dark Side, per chi ama il pane abbrustolito). Inoltre permette di preparare dei toast unici, difatti il tostapane bruciacchia la scritta Star Wars sulle fette di pane.

I gadget epici di Star Wars sono tanti, però è difficile trovare qualcosa di meglio del Tostapane Darth Vader!

2 – Comunicatore Bluetooth Star Trek: Ecco un altro gadget epico ma questa volta tratto dalla serie originale di Star Trek. Si tratta di una replica perfetta del Comunicatore dell’equipaggio della Flotta Stellare, una sorta di antesignano dei nostri smartphone. La replica è basata sulle scansioni 3D dei comunicatori usati per girare la serie mentre la tecnologia è quella odierna, quindi niente comunicazioni con le navi spaziali né teletrasporto. Il Comunicatore però è dotato di connettività Bluetooth, altoparlante e microfono, quindi può essere usato per telefonare o ascoltare la musica. Non mancano gli effetti sonori originali, giusto per rendere il tutto più coinvolgente e teatrale, mentre nel cofanetto in cui è contenuto trovate anche un supporto da usare come base di ricarica wireless sia come staffa da esposizione.

3 – Mug termosensibile di Iron Man: Passiamo ai fumetti – o ai film – sui supereroi, più nello specifico della Marvel. La tazza è un classico mug in ceramica che mostra da un lato il busto corazzato di Iron Man. Al centro – in primo piano – c’è il reattore che però appare spento. Per accenderlo basta un po’ di calore, si versa un liquido caldo et voilà… il reattore si accende e con esso anche la felicità di chi possiede il mug. Il retro della tazza invece mostra una grafica diversa: lo sfondo è nero e c’è l’Iron Man dei fumetti a figura intera.

La scelta di mostrarvi un gadget ufficiale Marvel è del tutto casuale, di tazze simili però ci sono anche della DC Comics, più nello specifico di Batman con la skyline di Gotham e il Bat-segnale che appare con il calore. Così, per rendere felici tutti.

4 – Ciabatte di Wonder Woman: Tutti i prodotti visti fin’ora possono andare bene anche per un regalo per una ragazza, se però cercate qualcosa di specifico per lei ecco a voi il miglior paio di ciabatte per una ragazza NERD. Wonder Woman è un vero punto di riferimento per tutte le donne, anche se è inevitabile che abbigliamento e accessori siano pensati per chi ha anche una passione per le sue storie. Le ciabatte di Wonder Woman sono un prodotto con licenza ufficiale e la grafica riprende lo stile del costume classico, il migliore e anche il più caratteristico per creare dei gadget. Le ciabatte sono soffici e confortevoli e sono disponibili in due misure: piccole per chi porta misure dal 34 al 37 e grandi per le misure che vanno dal 38 al 41.

5 – Accappatoio TARDIS: Chiudiamo la lista di consigli con qualcosa per i fan di Doctor Who, la serie TV di fantascienza più longeva della storia. Doctor Who in Italia è un po di nicchia, in UK e negli USA invece la serie è amatissima, cosa che ci permette di disporre lo stesso di tantissimi gadget. L’Accappatoio TARDIS è un bellissimo modello dedicato alla “Police Box” usata dal Dottore per muoversi nello spazio tempo. Il materiale soffice e caldo la rende ottima anche come vestaglia da casa, un modo per sfruttarla maggiormente e non usarla solo dopo la doccia. Direi che se vi siete stancati di regalare Cacciaviti Sonici e tazze l’Accappatoio TARDIS è quello che fa per voi.