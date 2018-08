Miglior Case per Raspberry Pi

Avete appena ottenuto un Raspberry, ma non avete preso un case per proteggerlo? Male! Si tratta d’una piccola scheda madre molto potente, ma anche delicata. Vediamo come fare per proteggerla a dovere. Ricordatevi d’una cosa! I vari Raspberry disponibili sul mercato hanno diverse caratteristiche. I modelli Pi 2 e 3 con le loro relative versioni B e B+ possono avere alcune differenze che rendono incompatibili certi Case, così magari con la versione Zero. Cercheremo di darvi la miglior precisione possibile per quel che riguarda il modello supportato.

Nota: tutti i prezzi qui esposti sono stati estratti dello store Amazon Italia. Altri punti vendita possono avere offerte differenti.

Una soluzione immediata ed economica è il CASE UFFICIALE DI RASPBERRY. Si tratta d’un case semplice che è stato comunque preparato per tutti gli appassionati, con vari componenti rimovibili nel caso dobbiamo accedere direttamente alla piastra madre. Anche se è di plastica offre comunque una buona protezione, la possibilità di rimuovere il coperchio da anche spazio per un eventuale ventola appoggiata se proprio ne abbiamo bisogno. Il case ha anche dei piedini antiscivolo per poggiare il Raspberry dove vogliamo, senza temere disastri per un semplice tocco. Una preoccupazione in meno per solo 7 euro!

Ecco le altre alternative:

Case Modulare Modmypi… cominciando a controllare una soluzione più adatta all’hobby sfrenato, Modmypi offre una serie di case particolari. Quello base è il modello Modulare: permette di comporre un case secondo i nostri desideri, aggiungendo per l’appunto tutti i moduli che riteniamo siano più adatti. Si tratta d’un case in plastica con diversi inserti, niente di veramente raffinato ma tutto dedicato alla modifica del nostro Raspberry, il che è veramente il concetto che sta al cuore di tanti. Non costa nemmeno tantissimo per ciò che offre: 10 euro si possono affrontare.

Va inoltre specificato che nel loro negozio, Modmypi offre diversi modelli del case modulare, anche per Pi Zero ed altre versioni più differenti.

Custodia FLIRC… se dovete iniziare ad usare programmi molto pesanti o dovete mettere in Overclock il vostro Raspberry, è tempo di comprare un case che può offrire almeno qualche opzione riguardante la temperatura. La custodia FLIRC è in buona parte in alluminio, di cui le specifiche sezioni dove il Raspberry può scaldarsi sono dedicate proprio alla dissipazione del calore. E’ un case comunque costruito in una maniera poco costosa, quindi è anche in plastica, ma nulla che può attualmente intaccare la sua estetica o funzionalità. E’ una decisa evoluzione dal case ufficiale ed è uno dei migliori che possiamo prendere, nel caso il design modulare del Modmypi non vi piace. Bisogna però accettare il prezzo ben superiore: 25 euro!

Super Kuma 9000… questo è un case più adatto se vogliamo dedicare il nostro Raspberry al gaming, anche se ha qualche aspetto interessante in più. Il Kuma 9000 è un case a forma del Super Nintendo, ma non si ferma solo su quell’aspetto. Ha attualmente incluso un dissipatore che possiamo montare sopra la scheda madre per evitare rallentamenti e bruciature ed un sistema elettronico aggiuntivo per aggiungere un pulsante Power e Reset al nostro sistema, con tanto di LED d’attività incluso. Un piccolo sistema intelligente che ha un prezzo contenuto (20 euro) per tutto ciò che da.

Se questo sistema non vi soddisfa ma volete comunque un Raspberry montato in un SNES, esiste il Tinytendo che include una ventola al posto del dissipatore ed ha un costo di 30 euro

Set della Miuzei…a volte risparmiare e comprare un bel set completo non guasta certo. La Miuzei offre un case in plastica trasparente con piedini in gomma ed una serie d’accessori per montare dei dissipatori in alluminio ed una ventola. Nel set è incluso un alimentatore da 2.5A con un pulsante per accendere e spegnere il Raspberry. Si tratta d’un set del costo di 16 euro, il che vista la completezza di tutto ciò che offre è una buona occasione almeno per iniziare.