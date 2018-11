Miglior console per il retro gaming

Sentite un tocco di nostalgia? Volete prendere i cari, vecchi giochi d’una volta, ma vi manca proprio la console per farlo e non volete gettare centinaia d’euro in un vecchio prodotto che magari può darvi alcuni problemi per una TV troppo nuova? Per fortuna esistono un sacco di versioni moderne e console compatibili con il quale avviare i vostri vecchi giochi.

Tenete a mente una cosa precisa per quel che riguarda i giochi d’una volta: è sempre bene farlo in maniera legale. Alcune di queste console permettono l’emulazione di ROMS, come quelle che è possibile trovare su internet, e quello è fondamentalmente illegale. Noi non abbiamo alcuna responsabilità in regola.

Vediamo ora quali sono le migliori console con il quale possiamo rivisitare i tempi d’una volta!

Retro Bit Super Retro…questa console dal costo di 97 euro è capace d’avviare giochi per NES, SNES e Mega Drive (o Genesis!). Una buona selezione di tre console dunque, con tutte le sue porte dedicate per riprodurre al 100% gli effetti del tempo. Potete inserire al suo interno tutti i giochi che potete immaginare di qualsiasi regione, il Super Retro le accetta tutte! Oltre naturalmente a fornire una buona serie di uscite video, questa console è ottimizzata per riprodurre un video fedele e pulito anche con TV moderne. Va però specificato che talvolta ci sono delle limitazioni, e su questo aspetto il Super Retro non fornisce molte opzioni di visualizzazione.

Cyber Gadget Retro Freak…andiamo ora su qualcosa di altamente specializzato, amato certamente dai più affiatati del gaming d’una volta. Il Retro Freak supporta ben 12 console diverse, anche portatili come Game Boy o le meno conosciute come il PC-Engine / Turbo Grafx. La risoluzione video è scalata e curata tramite la sua uscita HDMI, perciò tutti i giochi inseriti possono essere riprodotti nella risoluzione Full HD senza tanti problemi. Il Retro Freak ha inoltre un design modulare, per tutti quelli che vogliono personalizzare al massimo l’esperienza di gioco. Proprio per quest’aspetto però, è anche una buona idea procurarsi un set con un buon numero di moduli iniziali…anche se costa ben 223 euro! Ha una buona compatibilità con tutti i controller odierni, ma per usare i vecchi Joypad dobbiamo procurarci un adattatore apposito. Il suo emulatore interno supporta una vasta quantità di funzioni, compreso il supporto da MicroSD. Una console perfetta per i più appassionati.

NES Classic Mini…un prodotto ufficiale della Nintendo, con almeno 30 giochi installati al suo interno. Come si può immaginare, sono tutti giochi del caro vecchio NES, il tutto emulato alla perfezione con un software personalizzato dalla casa. La console è molto piccola, tanto da stare sul palmo della mano, e basta un piccolo alimentatore USB (o un PowerBank) per far funzionare il NES Classic Mini. Magari i controller sono un pochino corti, ma sono una replica a dir poco perfetta di quelli d’un tempo. Di regola non è possibile aggiungere altri giochi, ma modificando questa console è possibile anche emulare altri sistemi. Il suo costo è abbastanza contenuto: 60 euro, anche se senza accessori particolari.

In alternativa potete prendere un SNES Classic Mini al costo di 73 euro, la versione 16Bit sempre ufficiale della Nintendo. La potenza del sistema è la stessa, ma se preferite non modificare la console e avete voglia di titoli per Super Nintendo, questo fa decisamente per voi.

Atari Flashback 8 Gold HD…se invece siete appassionati dei vecchi giochi Atari, il Flashback 8 contiene ben 120 giochi. Tantissimi, anche se dobbiamo considerare dell’età dei giochi: sono tutti provenienti dall’Atari 2600. La console ha due controller Wireless, comodi da utilizzare. I vantaggi di questa console si fermano purtroppo qui: con un costo di 80 euro, sembra una buon prodotto, ma dobbiamo anche considerare che non lo si può espandere in nessun modo…nemmeno modificandolo! Ma se siete fan del vecchio sogno videoludico, è un occasione imperdibile.