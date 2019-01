Migliori App per realtà virtuale (VR)

La Realtà virtuale sta crescendo ogni giorno di più. E’ possibile trovare giochi che usano questa funzionalità anche come esperienza assai opzionale, spesso non aggiungendo nulla di particolare. Altri titoli invece girano attorno al VR in maniera integrale, aggiungendo tutta un’altra esperienza alle nostre partite quotidiane.

Ma è mai possibile che questo sistema sia solo per i videogiochi? E’ qui che dobbiamo fermarvi: si può usare il VR anche per scopi diversi da partite e sessioni di gioco. Possiamo sfruttare questo sistema davvero per tutto, anche per navigazione. Ma con quali Apps?

Ecco dunque le apps migliori per usare la Realtà Virtuale in una maniera più svagata, senza l’impegno di giochi e partite.

Si tratta d’una collezione che possiamo visitare da subito con elementi video ed immagini che hanno come pensiero principale l’esperienza VR. Troverete filmati di tutti i generi nel quale potete immergervi (in più d’un senso) ed anche documentari con il quale potete esplorare in prima persona meraviglie e problemi del nostro mondo. Che sia calmo, spaventoso o istruttivo, Within può darvi tutto questo ed altro ancora.

Compatibile con: Oculus Rift, Oculus Go, Samsung Gear, HTC Vive, PSVR, DayDream e Google Cardboard.

Qualcuno di voi si ricorda Second Life? vTime è a tutti gli effetti una versione VR di quel posto. Si tratta d’un social network virtuale nel quale immergersi e cercare persone con il quale chiacchierare, socializzare e – chissà – anche fare di più. Generalmente indicato per passare un po’ il tempo con gli amici, è possibile trovare un sacco di ambienti da visitare ed esplorare.

Compatibile con: Oculus Rift, Oculus Go, Samsung Gear, Daydream, Microsoft Mixed Reality e Google Cardboard.

Così come Within, NextVR si concentra a mostrarci vari contenuti video per una completa esperienza VR. Il modo in cui lo fa però è nettamente diverso, visto che si tratta d’un programma organizzato per visualizzare partite ed altri contenuti televisivi in streaming. Di certo un buon programma di nicchia, un po’ per vedere come ci si può sentire in realtà virtuale a guardare qualche canale TV o una trasmissione sportiva.

Compatibile con: Samsung Gear, Oculus Go, Oculus Rift, PSVR, HTC Vive, Daydream, Windows Mixed Reality. Retrocompatibile comunque in generale per iOS ed Android.

Esatto, proprio uno dei programmi più interessanti di Google. Da qualche tempo è stata infatti inserita la funzionalità VR all’interno di Google Earth, rendendo così la nostra esplorazione del mondo più coinvolgente. Di certo un app molto calma da usare in questo caso, con magari qualche musica da mettere in sottofondo per farci compagnia o creare la giusta atmosfera.

Compatibile con: HTC Vive, Daydream, Oculus Rift, Oculus Go, Samsung Gear, Google Cardboard, Windows Mixed Reality.

Fare un viaggio nel corpo umano non è mai stato così intenso! E’ possibile trovare diversi percorsi da usare per trovare tutto quello che c’è d’interessante nel nostro corpo. La sua unica presenza al di fuori del Play Store rende evidente che non è compatibile per tutto, ma è comunque una buona aggiunta all’intera esperienza VR.

Compatibile con: Oculus Go, HTC Vive, Samsung Gear.

Un altro programma dedicato solo ad un paio di dispositivi e non proprio per cellulari, ma che può comunque dare il meglio di sé in un campo preciso: in questo caso parliamo della pittura. E’ possibile creare opere tridimensionali e salvarle come più ci sembra adatto, da visualizzare poi sul nostro Smartphone e da mostrare in giro.

Compatibile con: Oculus Rift, HTC Vive.

Una menzione va fatta a Oculus Rooms…una funzione integrata nei sistemi Oculus Rift e Go (e al limite Samsung Gear). Con questa funzione potete socializzare con tutti i vostri amici che possiedono lo stesso sistema, unendo l’account di Facebook per trovarli da subito. E’ possibile anche guardare filmati e chiacchiere tranquillamente nella stanza virtuale.