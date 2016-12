Problema avvio giochi – stranieri o troppo vecchi – su PC

Avete scaricato un gioco prodotto in Giappone? Ottimo. Avete provato ad avviarlo? Bene…avrete certamente notato che non sta partendo. Si da il caso che certi giochi non vengono fatti per essere avviati in PC con una lingua straniera alla loro, facendo scattare una protezione che ne previene il funzionamento. Volete sapere qualche metodo per rendere l’avvio di questi giochi una realtà? Ecco qua:

Quanto è vecchio il gioco? Il mancato avvio può essere dovuto al fatto che il gioco è semplicemente troppo vecchio. Cliccate con il tasto destro sull’eseguibile (dove cliccate per avviare il gioco) e quindi su Proprietà. All’interno della scelta Compatibilità troverete parecchie funzioni per poter risolvere il problema. In particolare, scegliete d’avviare il gioco in modalità di compatibilità per Windows XP o più vecchi.

In aggiunta, provate a dare i permessi d’amministratore al gioco o a spostarlo in una locazione diversa (dritto in C:\ ad esempio).

Cominciate a “trasformare” il vostro Windows. Delle volte la mancanza d’una tastiera con la lingua scelta dal gioco può essere il problema, compresi i servizi di locazione. Cliccate con il destro su Start ed andate nel pannello di controllo. Sotto “Orologio e opzioni internazionali” potete trovare tutto quello che vi serve per cambiare la lingua e la locazione del sistema operativo in quella necessaria per il gioco. In particolare:

Potete cambiare il metodo di input. Aggiungete una lingua (ad esempio, il giapponese) e inserite quella lingua come primaria.

Potete cambiare l’area geografica, in modo che risulti che questo Windows si trovi in un PC giapponese o altro

Potete installare interamente un’altra lingua (questo da Windows 8 in poi, su Windows 7 dovete avere l’edizione Ultimate)

In caso contrario, nel quale il gioco continui a non funzionare, potete provare ad installare un edizione di Windows a scelta in un VM. Oracle VirtualBox (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) è un ottimo VM e non costa nulla. Quel che bisogna trovare è un edizione di Windows compatibile con il gioco che sia della lingua scelta dal titolo. Buona fortuna!