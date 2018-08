Recuperare registro chiamate cancellato su iPhone

Per errore hai eliminato un numero o tutti i numeri che ti hanno chiamato o a cui hai chiamato, dal registro chiamate del tuo iPhone? Hai assolutamente bisogno di recuperare queste informazioni?

Niente timore! Puoi recuperare il registro chiamate in due modi: o dal file di backup presenti in iTunes (se di recente hai sinscronizzato il tuo iPhone con iTunes) oppure direttamente dalla memoria del dispositivo. Entrambe queste modalità sono supportate da questi programmi che vi stiamo per citare.

Se possiedi un Mac consigliamo di scaricare e provare Wondershare Dr Fone per Mac se invece possiedi un computer Windows allora la soluzione ideale si chiama Wondershare Dr.Fone.

Questi software supportano tutti i tipi di iPhone: iPhone X, 8, 7, 6, 5… e prima del recupero potrai già sapere in dettaglio le informazioni del registro chiamate (ricevute o perse) che riuscirai a ripristinare.

NB: Non sincronizzare il tuo iPhone con iTunes per evitare di perdere ulteriori dati.

Ecco di seguito uno screenshot di come apparirà la finestra del programma con l’intero registro chiamate appena recuperato:

Potrai facilmente esportare tale registro sul tuo computer in un file di formato testuale.

Le informazioni recuperabili saranno: nome, numero telefonico, data, tipo di chiamata (ricevuta, effettuata, persa) e la durata.

Nel caso di computer Windows, invece, ecco la schermata con il registro delle chiamate che potrai recuperare:

Non dovrai far altro che selezionare i record desiderati e poi cliccare in basso a destra su RECOVER.