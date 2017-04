Scaricare Video e Canzoni da Youtube (su PC e Mac)

Wondershare AllMyTube non solo è l’unico programma che ti permette di scaricare in un solo click qualsiasi video Youtube, ma è un ottimo software in grado di estrarre canzoni da video di Youtube.

Oltre a Youtube, questo software funziona anche su altri siti di video-sharing come Facebook, Megavideo, Vimeo, Metacafe, VEVO, Liveleak , etc…

SCARICA ALLMYTUBE PER WINDOWS | SCARICA ALLMYTUBE PER MAC

Come scaricare video Youtube su PC o Mac in un solo clik? Molto semplice:

1) Accedi alla pagina in cui c’è il video che vuoi scaricare

2) Avvia il programma AllMyTube e in alto a destra del video comparirà in automatico un bottone per il download del video

3) Premi sul pulsante DOWNLOAD e scarica il video sul tuo computer

Se dopo il download vorrai convertire il video scaricato da Youtube, accedi alla sezione LIBRARY e qui seleziona il file da convertire:

A questo punto seleziona il formato di conversione e infine clicca in basso a destra su CONVERTI.