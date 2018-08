Servizi in Abbonamento a 5 Euro Mai Richiesti. Come Difendersi?

E’ da anni che se ne parla in TV, giornali e sul web dove si trovano migliaia e migliaia di pagine e di post (anche su Facebook) a riguardo. Nonostante ciò, nulla è cambiato: la TRUFFA dei servizi in abbonamento (detti anche servizi SMS “Premium”) continua in modo inarrestabile e a farne le spese sono i le persone comuni che ignare pagano 5€ alla settimana fino a quando il loro credito si azzera del tutto.

Chi e perchè attivano questi servizi truffaldini?

L’attivazione di questi servizi è praticamente quasi automatica… basta un click su un banner o su un link e si attiva immediatamente. Perchè fanno in modo da rendere l’attivazione cosi’ veloce? Semplice la risposta: conviene sia all’operatore di telefonia (H3G, Vodafone, Wind, Tim) che al fornitore (che gestisce i contenuti e il servizio che viene offerto). Basti pensare che dei 5€ alla settimana rubate alle persone, il 50% va all’operatore, l’altro 50% al fornitore.

I fornitori solitamente sono piccole società create ad hoc, che un tempo ci mettevano la faccia, oggi però sono diventate praticamente delle società fantasma…

Come difendersi?

In rete si trovano tanti consigli, come ad esempio quello di fare denunce, segnalazioni all’AGCOM, ecc… ma in realtà su 1000 persone, forse solo 1 percorre questa strada in quanto ci vuole tempo e altro denaro per andare fino in fondo.

In realtà ci sono altri due modi più semplici e concreti per difendersi:

1. Attivare il BARRING SMS chiamando direttamente l’operatore di telefonia. Questo barring SMS (blocco sms) fa in modo che in futuro nessuno possa più attivare questi servizi in abbonamento tramite un semplice SMS. Come detto però bisogna contattare il servizio clienti e parlare con un operatore e PRETENDERE l’attivazione del barring SMS.

2. Chiedere il rimborso TOTALE inviando email di reclamo all’operatore, contattandoli telefonicamente e tartassando (nel vero senso della parola) le loro pagine Facebook (sia in pubblico che in privato). Il rimborso lo devono fare per forza perchè sono soldi rubati a meno che non dimostrano che il servizio è stato attivato in modo consapevole e che si sono scaricati i contenuti (foto, video, news, ecc..)

Quali sono alcuni dei servizi “truffa” in abbonamento?

Sono tantissimi. A dir la verità, l’operatore che sembra più scatenato su questo fronte è H3G. Ecco di seguito l’elenco di alcuni servizi che ogni giorno centinaia (anzi migliaia) di persone si vedono attivati in automatico alla modica cifra di 5 Euro alla Settimana!!

SEXY LOVE

SEXY DIPENDENTE

POCKET GIRLS

LOVE PARADE

IUMEET

GOSSIP GIRL

PROVOCATIVE GIRL

MOBILEPAY MOBANDOGOSSIPNEWS

CONTNTASTIC

GAMELAND FUNNYMOBILE

DOVEMIVUOI

NETSIZE

Sexy Girls Forever

SUPERVIRALI

HELLO GAMES

ONLYFUN

NonStopVideos

Neomobile GIRLS IN ACTION

VIP MOBILE

WINGA

ecc…

Chi sono le società che “collaborano” con i vari operatori in questo mercato redditizio?

Come detto ad inizio articolo, sono tante le società che operano come fornitori di contenuti o come “partner” che si occupano della gestione del billing (ossia che hanno ideato questo meccanismo “ingegnoso” e truffaldino di attivare in modo molto efficiente gli abbonamenti ai vari servizi). Tra queste citiamo NeoMobile Spa, Tekka Spa, Buongiorno Spa, Iumob srl, Zero 9, Zeng Srl, Jamba, ecc..ecc…