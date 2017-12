Siti dove scaricare vecchie versioni di programmi

Il vostro programma preferito è stato aggiornato ma, disgraziatamente, è ora insopportabile e non funziona più bene come prima. Osa possiamo fare per rimediare? Ma scaricare il vecchio file d’installazione naturalmente!

Nota: ricordatevi sempre di controllare il perché il programma che v’interessa è stato aggiornato. A volte si tratta d’un aggiornamento sulla sicurezza, cosa che è molto importante per l’uso quotidiano. Se siete capaci di tollerare qualche piccolo cambiamento in aggiunta ad una sicurezza più adeguata, magari è tempo di lasciare la versione attuale così com’è.

Vediamo ora dove andare alla ricerca d’ogni vecchia versione dei programmi più ricercati (e non).

Controllate sul sito madre… proprio così. A volte è proprio il sito che fornisce il programma ad avere le versioni più vecchie stipate. Non è sempre il caso, in particolare questo succede quando si tratta di programmi che non offrono nessuna versione a pagamento (Ad esempio Ccleaner, che ha una versione a pagamento, non offre versioni vecchie dello stesso programma). Un buon esempio è VLC, il quale (con un po’ di ricerca) offre una lista di tutte le vecchie versioni pronte per essere scaricate: https://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/.

Cercate dei siti che conservano le versioni più vecchie. Ci sono certi particolari siti che conservano tutti i vecchi setup ed installazioni dei vari programmi presenti in rete. Ecco una piccola lista dei migliori:

OldApps (http://www.oldapps.com/)

FileHippo (http://filehippo.com/it/)

Major Geeks (http://www.majorgeeks.com/)

Controllate ogni sito che offre un download di quel programma. A volte ci sono siti web abbandonati che offrono ancora un download del programma che cercate nella sua vecchia forma. Stessa cosa vale per database di vario tipo. A volte anche cercare nei vecchi dischi forniti con le riviste può essere un’idea, perciò vedete di trovare una lista dei programmi pubblicati in un particolare momento dell’anno, poi andate alla ricerca di qualcuno che possiede quel disco.

Se vi da fastidio ritrovarvi con un programma aggiornato a sorpresa, ricordatevi di bloccare il programma attraverso le sue impostazioni oppure d’inserire un blocco nel vostro Firewall!