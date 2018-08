Togliere numero di pagina da copertina/indice in documento Word

Copertine e indici nelle opere a stampa solitamente non riportano il numero di pagina.

Il modo più semplice per eliminare tale nu­merazione in Word è suddividere il documento in sezioni. Poi si definisce la numerazione delle pagine per ciascuna sezione.

Ini­ziare posizionando il cursore dove si intende eseguire la suddivi­sione, poi attivare la scheda Layout di pagina nella Barra multifun­zione. Nella sezione Imposta pagina fare clic su Interruzioni/Inter­ruzioni di sezione/Pagina successiva.

Word inserirà la suddivisio­ne in sezioni desiderata.Ora posizionare il cursore all’inizio della seconda sezione, da dove si vuole che inizi la numerazione delle pagine.

Nella Barra multifunzione fare clic sulla scheda Inserisci, poi sul pulsante In­testazione o Piè di pagina, in base a dove si vuole che appaia il nu­mero della pagina. Nel menù seguente fare clic sul pulsante in basso Modifica intestazione o Modifica piè di pagina. Appare la sezione Strumenti intestazione e piè di pagina nella Barra multi­funzione, con una scheda verde. Dividere l’attuale intestazione o piè di pagina dalla precedente, disattivando l’opzione Collega a precedente nella sezione Spostamento. Ora spostare il cursore nel­la posizione in cui dovrà apparire il numero di pagina in seguito. Nella sezione Intestazione e piè di pagina selezionare Numero di pagina/Posizione corrente, scegliere lo stile della numerazione, e infine chiudere l’intestazione o il piè di pagina.

NOTA: Selezionando Numero di pagina/Formato nume­ro di pagina si può decidere se la numerazione debba iniziare con 1 o se debba proseguire la numerazione della sezione precedente.