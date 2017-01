Trasferire App iPhone su iTunes

Fonte Articolo: http://www.imtoo.it/come-trasferire-apps-iphone-su-PC-o-itunes.html

In quanto possessore di un iPhone potresti aver bisogno non solo di gestire file musicali, video o foto. Potresti infatti aver anche bisogno di fare un backup delle applicazioni presenti sul tuo iPhone, cosa che non è possibile fare con iTunes. Grazie a ImTOO iPhone Transfer Platinum, potrai gestire non solo canzoni, film, playlist, books, foto, contatti e suonerie ma anche trasferire (importare/esportare) applicazioni da e verso PC/iTunes oppure trasferire le apps tra PC/iTunes e il tuo iPhone.

Oltre a questa straordinaria funzionalità, ImTOO iPhone Transfer Platinum permette anche di convertire e trasferire DVD/CD, video e audio sul tuo iPhone, anche se questi sono in formato non compatibile con il dispositivo iOS.

Guida: Come trasferire apps iPhone sul computer o su iTunes

Step 1: Scarica ImTOO iPhone Transfer Platinum.

Scarica la versione demo gratuita da: ImTOO iPhone Transfer Platinum .

Sepossiedi un Mac vai alla pagina di ImTOO iPhone Transfer Platinum per Mac.

Step 2: Avvia il software e collega il tuo iPhone

Nota: Potrai collegare l’iPhone al computer tramite cavo USB oppure anche tramite Wi-Fi. Per collegare il dispositivo tramite Wi-fi apri innanzitutto iTunes e seleziona l’opzione “Sync with this device via Wi-Fi” sull’interfaccia.

Step 3: Trasferisci Apps iPhone

Clicca sulla sinistra sulla voce “Apps”. Poi tutte le apps verranno visualizzate sulla destra della schermata del programma. A questo punto fai click col tasto destro del mouse su una app e seleziona “Copia sul Computer” (o “Copia su iTunes”). Seleziona la cartella di destinazione e l’app verrà trasferita proprio lì.

Per copiare invece le apps selezionate su iTunes clicca sull’icona evidenziata qui sotto.