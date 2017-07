TuPassi prenotazione vaccini: esperienze e disagi

La vaccinazione dei neonati e bambini è una tappa importante per la prevenzione di malattie. E adesso molti vaccini sono anche obbligatori per frequentare gli asili e le scuole. Bisogna pertanto informarsi subito quando fare i vaccini e prenotare in tempo perchè molti centri vaccinali hanno adottato un sistema di prenotazione online chiamato “TUPASSI” che consente di evitare le file ed ottenere con largo anticipo una data e un orario per l’appuntamento.

La prenotazione online è un gran vantaggio, ma essendo un nuovo sistema non ancora collaudato si stanno verificando anche intoppi e disagi che quotidianamente molti utenti segnalano e che riportiamo di seguito:

Si sono verificate anomalie nel sistema di prenotazione in quanto ad una stessa data e orario si sono presentati più persone. In questo caso consigliamo di portarsi dietro la stampa su carta della prenotazione, per evitare di essere rispediti a casa..

Durante il processo di prenotazione, se la registrazione al sito è stata fatta dal genitore e si vuole prenotare una vaccinazione per il figlio, bisogna fare attenzione a scegliere l'opzione "Prenotazione per altre persone" ed inserire i dati del bambino.

Ultimamente molti utenti stanno lamentando un forte disagio in quanto in molte ASL non risultano esserci date disponibili. Ricordiamo che il sistema TuPassi visualizza le disponibilità dei 75 giorni successivi, quindi ciò significa che per fare il vaccino bisogna aspettare almeno 2 mesi e mezzo! Una alternativa e speranza è quella di provare tutti i giorni ad interrogare il sistema nel caso ci sia qualche revoca..

A dimostrazione di quanto appena detto, ho provato a prenotare una vaccinazione ad una ASL di Roma e il sistema mi ha dato il messaggio “ ATTENZIONE Nessuna disponibilità per il servizio VACCINAZIONI “, come da immagine qui sotto:

E tu che esperienza hai avuto con TuPassi o con un qualsiasi altro sistema di prenotazione vaccini online? Condividi il tuo pensiero, critica o proposta nei commenti qui sotto!!