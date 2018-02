Windows 10: come accelerare avvio

Quando si avvia il computer per la prima volta, è fantastico vedere la velocità con cui viene avviato. Bastano una manciata di secondi e il boot è stato fatto. Sfortunatamente, con il tempo il computer tende a rallentare a causa di tutti i programmi che vengono aggiunti.

Cercare di capire come velocizzare il computer Windows diventa una necessità. La buona notizia è che esistono più metodi che puoi provare per ottenere un avvio più veloce del tuo Windows.

Disattiva / Disinstalla i programmi non necessari all’avvio

I programmi di cui hai bisogno oggi potrebbero facilmente diventare inutili domani. Dai un’occhiata ai programmi che si avviano automaticamente quando accendi il tuo computer. Scopri quali puoi disinstallare. Con il Task Manager puoi vedere quali programmi influenzano maggiormente l’avvio del tuo computer. In questo modo, sai quali programmi devi disabilitare o disinstallare.

Per accedere al Task Manager, fare clic con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della barra delle applicazioni e scegliere Task Manager.

Quando si apre la nuova finestra, ti mostrerà le schede dei processi. Fai clic sulla scheda Avvio e sotto la scheda Impatto avvio vedrai quali programmi stanno rallentando il tempo di avvio del tuo computer.

Abilita l’opzione di avvio rapido

Il tuo computer Windows ha già una funzionalità che ti aiuterà a migliorare i tempi di avvio. Per abilitare questa funzione, è necessario accedere a Opzioni risparmio energia. Esistono tre modi rapidi per accedere alle Opzioni risparmio energia, ad esempio fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu Start di Windows, utilizzare la barra di ricerca e accedere a pannello di controllo> sistema e sicurezza> opzioni risparmio energia .

Dopo aver effettuato l’accesso alle Opzioni risparmio energia, fai clic su Scegli i pulsanti di accensione. Le opzioni dovrebbero essere sul lato sinistro del display. Se l’opzione di avvio rapido non è disponibile per te, devi andare nella parte superiore dello schermo e fare clic su Cambia impostazioni che al momento non sono disponibili.

Verso il basso, dovresti vedere le opzioni Avvio rapido per Windows 10. Sotto le impostazioni di Shutdown, ora dovresti essere in grado di fare clic sull’opzione di avvio veloce. Non dimenticare di fare clic su Salva modifiche o dovrai ricominciare.

Disattiva effetti visivi

Prima di andare avanti e provare questo metodo, tieni presente che se hai un computer moderno, questo potrebbe non fare molta differenza. Se hai un computer più vecchio, questo potrebbe invece essere un toccasana.

O fai clic con il pulsante destro del mouse sul menu Start di Windows o premi il tasto Windows + X e seleziona Sistema. Selezionare Impostazioni di sistema avanzate e quando viene visualizzata la nuova finestra, fare clic sulla scheda Avanzate. Fai clic su Impostazioni prestazioni e quando viene visualizzata la finestra delle opzioni sulle prestazioni avrà varie opzioni.

Puoi consentire a Windows di scegliere ciò che è meglio per il tuo computer, regolare cosa è meglio per l’aspetto o modificare ciò che è meglio per le prestazioni. Se vuoi avere il controllo su cosa è disattivato e cosa no, puoi fare clic sull’opzione personalizzata. Dai un’occhiata a ciò che pensi che funzioni meglio per te e deseleziona quello che puoi fare senza.