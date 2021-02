Acrobat Web è l’alternativa ufficiale, online e gratuita per creare documenti PDF

I documenti PDF sono uno standard de facto per la diffusione di contratti, rapporti, guide, manuali e tutti i tipi di documentazione in formato digitale . Nonostante abbia detrattori, a suo favore va detto che si tratta di un format facile da creare e condividere. Da qui il suo successo.

Ma non tutti sanno che dietro questo formato c’è il gigante del software Adobe . Ciò non significa che ci siano molti sviluppatori che offrono lettori, editor e altri servizi relativi ai documenti PDF. Pertanto, Adobe ha deciso di recuperare e rivendicare il proprio ruolo nell’esistenza del PDF .

Quindi, Adobe ha deciso di scommettere su Acrobat Web una cassetta degli attrezzi da utilizzare dal browser e che permette a di fare tutto con documenti PDF . E la parte migliore è che molti di questi strumenti sono gratuiti. Pertanto, Adobe vuole affrontare la proliferazione di servizi online gratuiti che consentono di gestire documenti PDF sul Web .

Acrobat Web: strumenti PDF per tutti

Abbiamo detto che Adobe è responsabile del formato PDF. E nel suo catalogo ha avuto per decenni il software Adobe Acrobat utilizzato per creare e modificare documenti PDF. Ma più popolare era la sua versione ridotta, Adobe Acrobat Reader che viene utilizzata per leggere documenti PDF e annotarvi sopra.

Ma i tempi cambiano. Il software ha lasciato il posto alle applicazioni desktop e mobili, nonché alle applicazioni web, che funzionano online dal tuo browser . E Adobe non ha voluto essere lasciata indietro.

Pertanto, con Acrobat Web troverai soluzioni alle esigenze frequenti che incontri quando lavori con documenti PDF. Nell’elenco degli strumenti troverai attività specifiche per, ad esempio, la conversione di file in PDF da Word, Excel o PowerPoint. Puoi anche utilizzare immagini JPG, PNG e TIFF.

Ma c’è di più. Attività come comprimere un PDF che occupa molto spazio, aggiungere una firma ai documenti PDF, aggiungere una password per proteggere i tuoi documenti PDF eliminare pagine, riordinarle, dividere un PDF in più o combina più PDF in uno … Dai, tutte le attività frequenti che troverai se lavori con documenti PDF.

Ogni attività viene eseguita dalla propria pagina, accessibile dalla pagina principale di Acrobat Web e dai menu a discesa nella parte superiore della stessa pagina. Quindi puoi eseguire l’attività specifica con le tue opzioni invece di combattere con una moltitudine di impostazioni o menu. Dai, è progettato in modo che possa essere utilizzato da chiunque . E se hai domande, in fondo a ciascuna pagina vedrai le istruzioni, passo dopo passo.

Acrobat Web: online e per tutti i tuoi dispositivi

Tutti gli strumenti con il marchio Acrobat Web beneficiano dell’archiviazione online di Adobe, Document Cloud . La sua versione gratuita supporta contenuti fino a un limite di 2 GB in totale e 100 MB per ogni file . Se hai bisogno di più spazio, puoi acquistare un abbonamento a pagamento per Acrobat DC che include spazio di archiviazione online fino a 100 GB.

D’altra parte, Acrobat Web è compatibile con la maggior parte dei browser Web, sia nella versione desktop che se si desidera utilizzarlo dal proprio tablet o smartphone .

Se preferisci gestire i documenti PDF da PC o Mac, puoi scaricare Adobe Acrobat Pro la versione installabile e a pagamento degli strumenti che abbiamo visto prima, più altri funzione avanzata. Puoi provarlo gratuitamente per 7 giorni e poi acquistarlo.