Aggiungere sottotitoli automatici su Instagram

La generazione di sottotitoli automatici è un’importante funzione di accessibilità sui social network. Fino ad allora, i creatori di contenuti da Instagram necessario rivolgersi a un servizio di terze parti per aggiungere i sottotitoli ai propri video. Tuttavia, ora il social network consente ai suoi utenti di attivare la funzione di sottotitoli automatici per i video.

Attualmente disponibile in 17 lingue, la novità di Instagram crea didascalie attraverso l’intelligenza artificiale. Inoltre, ci sono due nuove impostazioni che gli utenti possono effettuare per rendere il social network più accessibile. In questo articolo, scopri come attivare i sottotitoli automatici su Instagram!

Tocca l’icona “Profilo”; Accedi a “Impostazioni” tramite il menu laterale; Seleziona la categoria “Account”; Quindi tocca “Sottotitoli”; Una volta fatto, basta attivare l’opzione “Sottotitoli”; In questa pagina Instagram permette anche di selezionare la lingua dei sottotitoli generati.



Come abilitare i sottotitoli automatici su un video di Instagram

Tocca “Nuovo post”; Seleziona il video che vuoi pubblicare; Vai alla categoria “Impostazioni avanzate”; Quindi attiva il pulsante “Mostra sottotitoli”.



Oltre a garantire una maggiore accessibilità a tutto il pubblico di Instagram, questa funzione può anche semplificare la vita a molti utenti, dopotutto, ora è possibile scoprire di cosa tratta il contenuto senza dover attivare l’audio o indossare le cuffie. Ti è piaciuto questo articolo? Condividi questo suggerimento con i tuoi amici che creano contenuti su Instagram!