Quali sono le migliori alternative di software di archiviazione cloud a Google Drive ? Google Drive è senza dubbio tra le soluzioni di cloud storage più apprezzate. È facile spostare i file da Google Drive a Dropbox e altri provider di archiviazione cloud. Inoltre, hai la giusta quantità di spazio di archiviazione gratuito ed è facile accedervi da molti dispositivi diversi.

Ma c’è un ottimo motivo per guardare alcune ottime opzioni di archiviazione altri rispetto a Google Drive principalmente la sicurezza.

Perché cercare alternative a Google Drive?

Siamo rimasti scioccati e, in una certa misura, anche piuttosto spaventati dopo aver letto alcuni termini e condizioni associati a Google Drive. Di seguito sono riportati alcuni motivi per considerare le alternative a Google Drive:

Google esegue la scansione dei dati – I file che Google esegue la scansione che carichi e le informazioni vengono trasferite a creare il tuo profilo utente, che è pubblico;

Google condivide i dati con terze parti – Anche se questo potrebbe non essere nulla di nuovo, l’accordo sulla privacy di Google afferma che possono riprodurre, modificare, pubblicare e altre cose. In sostanza, una volta caricato un documento su Google Drive, diventa di proprietà di Google;

È difficile tenere traccia dei file condivisi – Una volta che hai concesso a qualcuno il permesso di modificare un documento possono condividerlo con altri e non ti viene detto quando ciò accade. I tuoi record potrebbero essere trovati con una ricerca su Google;

Google Drive è collegato al tuo account Gmail – Se accedi alle tue email da un computer pubblico o perdi il tuo dispositivo , altri possono accedere alle tue email e ai file di Google Drive.

Le migliori alternative logiche sono OneDrive e Dropbox, quindi confrontiamo prima queste soluzioni.

OneDrive vs. Google Drive

Bene, OneDrive è la soluzione di Microsoft per l’archiviazione cloud e ha il vantaggio di integrare le note app Word, Excel e altre che la maggior parte di noi utilizza. Google Drive ha app simili come Documenti Google, Fogli Google e Presentazioni Google. Anche la condivisione di file con Google Drive e OneDrive è identica. Hai la possibilità di fare clic con il pulsante destro del mouse e comunicare con un indirizzo e-mail o copiare un collegamento da condividere.

La differenza si riduce a prezzo, spazio di archiviazione e sicurezza. Google Drive offre 15 GB gratuitamente, ma OneDrive attualmente offre solo 5 GB. Per 100 GB, entrambi costano $ 1,99 al mese. Quando inizi a esaminare importi più elevati, OneDrive diventa il miglior rapporto qualità-prezzo.

Per $ 9,99 al mese, puoi ottenere 2 TB di spazio di archiviazione con Google Drive e 6 TB con OneDrive. Esistono più piani tariffari per entrambi, ma in generale OneDrive è più conveniente.

Come Google, Microsoft ha il diritto di scansionare documenti, ma con un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari in arrivo , sentirai che Microsoft non abusa di questo diritto. Ad oggi, Microsoft non ha subito gravi violazioni dei dati.

Google Drive vs. OneDrive in termini di sicurezza dei dati, privacy e rapporto qualità-prezzo, OneDrive è la scelta più sicura.

Dropbox vs. Google Drive

Google Drive ha il vantaggio di integrare più app di produttività. Dropbox ha “Paper”, che ti consente di creare documenti semplici e unire i file che hai caricato. Anche se questo è un po ‘di base, Dropbox ha svolto un ottimo lavoro con la condivisione dell’accesso.

Qualsiasi file condiviso con qualcuno è contrassegnato e puoi vedere il numero di persone che hanno accesso a ciascuno file particolare. Puoi sincronizzare entrambi con programmi di videoconferenza per la collaborazione in team.

Google Drive ha il sopravvento con lo spazio di archiviazione. I 2 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito con Dropbox non sono niente in confronto ai 15 GB di Google. Dropbox ha un abbonamento annuale per 2 TB per $ 120 e un account Dropbox Plus con 3 TB per $ 200 all’anno. Google Drive offre 2 TB per $ 100 all’anno. Dopodiché, l’opzione successiva è 10 TB per $ 99,99 al mese.

Abbiamo preferito Dropbox per il suo metodo di sincronizzazione dei blocchi. Google Drive salverà automaticamente un intero documento quando vengono apportate modifiche. Dropbox conserva solo le modifiche che sono state apportate, il che rende il processo molto più veloce. Tutti possono vedere le modifiche apportate con minor ritardo ed è meno probabile che tu perda i dati recenti.

Dropbox vs. Google Drive, poiché nessuno dei due è l’opzione di sicurezza ideale, abbiamo ritenuto che G.D fosse l’opzione migliore. Detto questo, a seconda delle tue esigenze, Dropbox è ancora un’alternativa adatta.

Le migliori alternative di archiviazione di Google Drive su cloud

pCloud

pCloud è un’altra soluzione che ha posto la sicurezza come una priorità. Con la protezione del canale TLS / SSL e la crittografia AES a 265 bit, pCloud ha offerto $ 100.000 a chiunque potesse hackerare il sistema e nessuno dei 3.000 hacker poteva. L’altra cosa che ci piaceva erano i piani di pagamento. Per 500 GB, è previsto un pagamento una tantum di $ 175 e per 2 TB, un pagamento una tantum di $ 350.

Altre funzionalità includono un lettore video e un lettore audio integrati, dettagliati statistiche sui collegamenti condivisi, sincronizzazione automatica su vari dispositivi e ripristino dei dati. È possibile eseguire il backup dei file da altri importanti servizi di archiviazione cloud rs e Facebook.

Tresorit

Tresorit è arrivata in cima al nostro elenco di alternative di Google Drive grazie alla sua maggiore sicurezza. Con la crittografia di livello militare e la crittografia a chiave pubblica, potrebbe essere uno dei provider di archiviazione cloud più sicuri sul mercato. Tresorit ha offerto $ 50.000 a chiunque fosse in grado di hackerare la crittografia. Oltre 1.000 hacker hanno provato e fallito, anche quelli del MIT.

Un account personale viene fornito con 2,5 TB di memoria crittografata che richiede una verifica in due passaggi per l’accesso. Ha il ripristino e il recupero dei file, nonché collegamenti protetti da password e controlli delle autorizzazioni per la condivisione di file. Questa sicurezza non è economica. L’account personale costa $ 25 al mese.

Sync.com

I prezzi partono da $ 8 al mese per un account individuale con 2 TB di spazio di archiviazione. Per team fino a 100 persone, 1 TB costa $ 5 al mese e 4 TB a soli $ 8 al mese. Sync.com offre anche 5 GB gratuiti quando ti registri.

Mega

Mega ha impostato al Un esempio lampante su come offrire uno storage dei dati su cloud sicuro e a buon mercato. I tuoi dati sono divisi in parti uguali e archiviati in più data center in tutto il mondo. Quando è necessario accedervi, viene ricostruito utilizzando la crittografia end-to-end.

Ti vengono forniti 50 GB di spazio di archiviazione gratuito e 400 GB costa solo 5,88 dollari al mese. Con Google Drive, 10 TB ti costerà $ 99,00 al mese e Mega addebita solo $ 35,34 con il vantaggio di una maggiore sicurezza.

Esiste una buona gamma di strumenti di collaborazione e tutto Anche le chat, i messaggi di testo e le videochiamate sono crittografate, quindi nemmeno lo staff di Mega può accedervi. Ci è piaciuto molto il modo in cui puoi verificare l’identità dei tuoi contatti con un’impronta digitale crittografica, rendendo la condivisione dei file ancora più sicura.

Box.com

È possibile integrare più di 1.500 altre app popolari, semplificando il flusso di lavoro per tutti. Box.com include pratiche di sicurezza avanzate come il rilevamento intelligente delle minacce, la privacy dei dati e la conformità del settore.

Abbiamo ritenuto che 10 GB gratuiti fossero piuttosto generosi. Per uso personale, 100 GB costa $ 10,61. Sembra abbastanza un po ‘più di Google Drive. Ma se gestisci un’attività, Box.com offre spazio di archiviazione illimitato per l solo $ 15,91 al mese se paghi annualmente.