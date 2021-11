App Netflix non compatibile con tuo dispositivo? [Risolto]

Gli utenti Netflix che hanno telefoni con versioni vecchie di Android potrebbero riscontrare il seguente avviso quando si tenta di scaricare l’app dal Play Store: “Questa app non è compatibile con il tuo dispositivo“. Contrariamente a quanto dice il messaggio, il tuo dispositivo potrebbe supportare il programma… Basta scaricarlo correttamente.

In questo caso è necessario scaricare l’app dal sito ufficiale Netflix. Sebbene questo sia un metodo efficace, non funziona in tutti gli scenari: solo su versioni Android tra 4.4.2. e 7.1.2. Sono esclusi anche i telefoni cellulari con Android rootato o non certificato.

Come risolvere l’errore Netflix “Questa app non è compatibile con il tuo dispositivo”

Prima di procedere, è importante sottolineare che la procedura varia a seconda della marca e del modello del cellulare. Per questo motivo, dovrai adattare il tutorial all’interfaccia del tuo dispositivo.

Impostazioni di accesso

Se installi l’app Netflix dal sito Web, è probabile che non riesca al primo tentativo. Prima di questo passaggio, l’utente deve consentire l’esecuzione di download non correlati al Play Store. Per fare ciò, accedi alle Impostazioni del dispositivo.

Consenti l’installazione di app al di fuori del Play Store

Fai clic sulla scheda “Sicurezza” e quindi seleziona la casella accanto all’opzione “Fonti sconosciute: consenti l’installazione di applicazioni da fonti diverse dal Play Store”. Per confermare, toccare “OK”.

Installa Netflix dal sito ufficiale

Con le regolazioni effettuate, accedere al Sito di installazione di Netflix e scarica l’app. Al termine del download, tocca il file e seleziona il comando “Installa”.

Su alcuni dispositivi, l’autorizzazione di fonti diverse dal Play Store non viene eseguita tramite le impostazioni mobili, ma tramite il browser. In tal caso, scarica il programma e fai clic sul file. Il browser ti chiederà quindi il permesso di continuare il processo. Consenti e continua l’installazione.

Consenti al browser di installare l’app Netflix

Come correggere l’errore su iPad

L’avviso “Questa app non è compatibile con il tuo dispositivo” potrebbe apparire anche su alcuni modelli di iPad. Se ciò accade, vai all’App Store e, nell’angolo in alto a destra dello schermo, tocca la tua immagine del profilo. Seleziona la scheda “Acquisti” e poi “I miei acquisti”.

Quindi trova e tocca l’app Netflix. L’iPad visualizzerà quindi la domanda “Vuoi scaricare l’ultima versione supportata”? Fare clic su “Download” o sul simbolo della nuvola.

Installa la piattaforma tramite la scheda “I miei acquisti” e non tramite la ricerca

Pronto! Ora che sai come aggirare l’errore di incompatibilità di Netflix, che ne dici di testare la soluzione sul tuo dispositivo e goderti una serie o un film?