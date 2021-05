Call of Duty: come avere gratis la skin Captain Price del 1984

Call of Duty: come avere gratis la skin Captain Price del 1984

Una delle grandi sorprese che la terza stagione di Call of Duty: Black Ops Cold War porterà a Warzone è la skin operatore di Captain Price 1984 . La cosa migliore è che sarà totalmente gratuito. Ideale per prepararsi all’evento speciale Warzone.

Nessun pacchetto acquistato con Call of Duty Points o sfide speciali. Captain Price in Warzone sarà gratuito. Tuttavia, non sarà direttamente disponibile per l’uso in Warzone, poiché sono necessari passaggi precedenti per raggiungerlo.

Fondamentalmente, per ottenere la skin ufficiale di Captain Price con la sua estetica Warzone del 1984 dovrai avere una copia di Call of Duty: Black Ops Cold War. O almeno avvia il gioco una volta all’inizio della stagione 3:

Coloro che acquisteranno una qualsiasi versione di Black Ops Cold War all’inizio della stagione 3 riceveranno Operator Captain Price da utilizzare in Black Ops Cold War e Warzone. Inoltre, chiunque possieda già Black Ops Cold War riceverà automaticamente l’operatore Captain Price all’inizio della stagione 3. Blog ufficiale di Call of Duty

Tutti i giocatori che possiedono il gioco o entrano in Black Ops Cold War con il proprio account riceveranno Captain Price gratuitamente nel gioco . Una volta sbloccato in Black Ops, sarà disponibile gratuitamente in Warzone.

Captain Price gratuito in Warzone

Questo è l’unico passaggio: inserisci Call of Duty: Black Ops Cold War, che sbloccherà il personaggio, gioca una partita a multi usando la skin in qualsiasi dei loro modi, e voilà. La prossima volta che entrerai in Warzone dopo aver completato questi passaggi, Price 1984 sarà disponibile nel tuo elenco di operatori.

Nota che la skin di Captain Price del 1984 per Warzone è totalmente indipendente dalla versione di Modern Warfare inclusa nel pass di battaglia della stagione 4. Ognuna avrà la sua slot all’interno del gioco e lo sblocco della skin del 1984 non sblocca la versione Modern Warfare se non la si possiede dal Battle Pass.

Ciò significa che sarai in grado di completare le missioni speciali per il resto degli aspetti dell’operatore MW Price utilizzando il modello del 1984.