Codici nascosti di Netflix per trovare velocemente film

Netflix è una piattaforma eccellente per guardare serie e film in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia, a volte passiamo più tempo a passeggiare nel suo gigantesco catalogo che a goderci un buon film. Ed è che l’incredibile varietà di Netflix rende difficile mostrare in modo semplice o sintetico il superbo assortimento di serie che abbiamo a nostra disposizione.

Sebbene Netflix abbia un sistema di categoria e suggerimenti che raggruppano film con un tema simile. Ad esempio, troviamo una selezione di film d’azione e di avventura, anime, film classici, per tutta la famiglia, ecc. Ma … se per esempio stiamo cercando qualcosa di molto più concreto? Per questo tipo di situazione useremo i cosiddetti codici nascosti della piattaforma. Come? Che ancora non sai cosa siano?

Nell’articolo di oggi spiegheremo quali sono i codici nascosti di Netflix, come puoi usarli e un elenco completo e aggiornatocon tutti i codici scoperti oggi. Speriamo che ti possano aiutare!

Cosa sono i codici Netflix?

I codici Netflix ti consentono di accedere a categorie molto più specifiche dal catalogo generale della piattaforma di streaming. In questo modo non ti limiterai a categorie come azione, avventura, commedie o cinema di culto. I codici nascosti ti consentiranno di accedere ad esempio a una selezione di film di arti marziali, anime horror, musical per bambini o cinema in bianco e nero.

Quindi i codici Netflix sono una modalità efficiente veloce e molto utile per trovare il film o la serie perfetti senza dover perdere la tempo analizzando uno per uno i film nel loro catalogo.

Come inserire i codici Netfilx?

Inserire i codici Netflix è davvero semplice, anche se per questo dovremo usare la versione PC della piattaforma. Per fare ciò, digita semplicemente nel tuo browser il seguente URL “https://www.netflix.com/browse/genre/xxxx” e sostituisci “xxxx” con il codice corrispondente dal elenco. Dopodiché premi Invio e verrai reindirizzato a una nuova categoria del catalogo Netflix che mostra le migliori serie o film che corrispondono ad esso. È così facile!

C’è un modo per sfruttare i codici nascosti dall’app Netflix?

Come abbiamo già accennato nel punto precedente, i codici Netflix funzionano solo dalla versione desktop della piattaforma. Tuttavia, ciò non significa che non puoi sfruttare queste nuove categorie. Per fare ciò, accedi semplicemente alle categorie dei codici nascosti dal tuo PC e aggiungi ai tuoi preferiti i film o le serie che desideri guardare sul televisore o sui dispositivi mobili. Fatto ciò, accedi a Netflix tramite l’app e troverai tutti i film contrassegnati che ti aspettano tra i tuoi preferiti.

Codici segreti Netflix secondo le loro categorie

Per offrirti un ordine coerente dei codici di Netflix ti offriremo innanzitutto la categoria principale a cui appartengono i codici e, al suo interno, la sottocategoria che definire. Eccoci!

Azione e avventura (codice 1365)

All’interno di questa categoria troveremo film con grandi dosi di azione e avventura, tra i quali troverai film classici come Indiana Jones, Il Signore degli Anelli o film animati come Storie del terremoto. Per girare meglio sul tipo di film d’azione e avventura che desideri, scegli uno dei seguenti codici.

Azione e avventure di guerra: 2125

2125 Azione e avventure di spie: 10702

10702 Avventure: 7442

7442 Classici di azione e avventura: 46576

46576 Commedie d’azione: 43040

43040 Film d’azione asiatici: 77232

77232 Film di arti marziali: 8985

8985 Film dall’ovest: 7700

7700 Film d’azione estero: 11828

11828 Film su fumetti e supereroi: 10118

10118 Polizia d’azione e avventura: 9584

9584 Thriller d’azione: 43048

Anime (codice 7424)

Gli amanti dei film e delle serie di animazione giapponesi si divertiranno come nani con il catalogo Netflix. Qui troverai grandi classici del genere come Neon Genesis Evangelion, Akira, Princess Mononoke o l’acclamato Your Name. Se vuoi dare un’occhiata alle sue sottocategorie, usa i seguenti codici:

Anime d’azione: 2653

2653 Animazione per adulti: 11881

11881 Anime di fantascienza: 2729

2729 Anime commedia: 9302

9302 Anime drammatici: 452

452 Fantasy anime: 11146

11146 Anime dell’orrore: 10695

10695 Lungometraggi anime: 3063

3063 Serie anime: 6721

Film per tutta la famiglia (codice 783)

Questo codice sarà davvero utile per poter godere del miglior cinema con il più piccolo della casa. Qui troverai l’intera saga di Harry Potter, Kung Fu Panda, le avventure di Tadeo Jones o classici come In Search of the Enchanted Valley. Per accedere alle sue sottocategorie dovrai utilizzare i seguenti codici:

Cartoni TV: 11177

11177 Disney: 67673

67673 Materiale didattico per bambini: 10659

10659 Storie di animali: 5507

5507 Lungometraggi per la famiglia: 51056

51056 Musica per bambini: 52843

52843 Film per 0-2 anni: 6796

6796 Film per 2-4 anni: 6218

6218 Film per 5-7 anni: 5455

5455 Film per 8-10 anni: 561

561 Film per 11-12 anni: 6962

6962 Film basati su libri per bambini: 10056

10056 TV per bambini: 27346

Film classici (codice 31574)

Se il cinema attuale ti annoia e vuoi trascorrere il pomeriggio migliore sulla coperta e sul divano godendoti la migliore nostalgia, questo è il codice che stavi cercando. Qui troverai classici di ogni genere, dal brillante Jurassic Park all’eccellente trilogia di The Godfather, tutti piangendo un po ‘con Ghost o segnando la danza della tua vita con Baby in Dirty Dancing. Per focalizzare ulteriormente la tua ricerca puoi usare questi codici:

Fantascienza e fantasy classico: 47147

47147 Film noir: 7687

7687 Commedie classiche: 31694

31694 Drammi classici: 29809

29809 Epics: 52858

52858 Film stranieri classici: 32473

32473 Film di guerra classici: 48744

48744 Film stranieri classici: 32473

32473 Film muti: 53310

53310 Film western classici: 47465

47465 Thriller classici: 46588

Commedie (codice 6548)

A tutti noi piace ridere e divertirci in compagnia di un buon film o di una buona serie. La sezione commedia di Netflix è piena di grandi titoli come il migliore di Monty Python (La vita di Brian, I cavalieri del tavolo quadrato e Il significato della vita), la trilogia di Grab It as You Can, The Mask o Scott Pilgrim contro il mondo. Tra le sottocategorie di commedie puoi trovare le seguenti:

Commedie sportive: 5286

5286 sitcom: 9702

9702 Commedie umoristiche oscure: 869

869 Commedie di buffonate: 10256

10256 Commedie straniere: 4426

4426 Commedie giovanili: 3519

3519 Commedie notturne: 1402

1402 Commedie politiche: 2700

2700 Commedie romantiche: 5475

5475 Falso documentario: 26

26 Monologhi degli umoristi: 11559

11559 Parodie: 4922

Film cult (codice 7627)

Sia che tu voglia ricordare alcuni momenti mitici della settima arte come se finalmente volessi vedere quel film che tutti ti hanno raccomandato, non perdere l’occasione di vedere l’elenco dei film cult su Netflix. Qui troverai classici come Pulp Fiction, The Shining, Watchmen o Blade Runner. Tra le sue sottocategorie puoi trovare quanto segue.

Fantascienza e fantasia cult: 4734

4734 Commedie di culto: 9434

9434 Film di Kitsch: 1252

1252 Film horror della serie B: 8195

8195 Film horror di culto: 10944

Documentari (codice 6839)

Sebbene molti non lo sappiano, Netflix non è solo una piattaforma ideale per guardare serie e film su richiesta, ma è anche eccellente per godersi tutti i tipi di documentari. In questa categoria troverai documentari sia biografici, naturalistici e di attualità come la scomparsa della piccola Madeleine McCann. Tra le sottocategorie documentarie puoi scegliere quanto segue:

Documentari di guerra: 4006

4006 Documentari biografici: 3652

3652 Documentari su scienza e natura: 2595

2595 Documentari su musica e concerti: 90361

90361 Documentari di viaggio e avventura: 1159

1159 Documentari stranieri: 5161

5161 Documentari storici: 5349

5349 Documentari sul crimine: 9875

9875 Documentari sportivi: 180

180 Documentari sulla politica: 7018

7018 Documentari sulla religione: 10005

10005 Documentari socioculturali: 3675

Drammi (codice 5763)

Allo stesso modo in cui a volte abbiamo bisogno di una buona commedia per uscire, il dramma è uno dei generi più apprezzati sia nei film che nelle serie. Qui troverai storie intense, tristi, nostalgiche e soprattutto che ti fanno pensare. Evidenziamo il recente Adú, El Irlandés, classici come Mystic River e ovviamente il grande film di Nolan El Truco Final. I codici per le sottocategorie drammatiche sono i seguenti:

Periodo: 12123

12123 Drammi basati su eventi reali: 3653

3653 Drammi basati su libri: 4961

4961 Drammi di guerra: 11

11 Drammi biografici: 3179

3179 Drammi classici: 29809

29809 Drammi sportivi: 7243

7243 Drammi stranieri: 2150

2150 Drammi indipendenti: 384

384 Drammi giovanili: 9299

9299 Drammi LGBTQ: 500

500 Drammi polizieschi: 6889

6889 Drammi politici: 6616

6616 Drammi romantici: 1255

1255 Drammi sociali: 3947

3947 Drammi sullo spettacolo: 5012

5012 Lacrime: 6384

Fede e spiritualità (codice 26835)

La religione è un argomento che attira sia i credenti che cercano di aumentare la loro conoscenza sia la curiosità dei non credenti. In questa sezione di Netflix troverai documentari impressionanti come Story of God e film a tema religioso come l’ormai classico Seven Years in Tibet. Le sottocategorie all’interno di questa sezione sono:

Documentari spirituali: 2760

2760 Fede e spiritualità per i bambini: 751423

751423 Film su fede e spiritualità: 52804

Film stranieri

Come vedrai non abbiamo incluso il codice per i film stranieri. Questo è 7462 ma sfortunatamente non funziona nel nostro paese e non mostra alcun risultato. Funziona solo se stai guardando la piattaforma di streaming attraverso una VPN e da un paese di lingua inglese. Fortunatamente i codici delle sue sottocategorie funzionano perfettamente e sono i seguenti:

Azione e avventura all’estero: 11828

11828 Fantascienza e fantasia straniere: 6485

6485 Cinema africano: 3761

3761 Cinema tedesco: 58886

58886 Cinema australiano: 5230

5230 Cinema belga: 262

262 Cinema coreano: 5685

5685 Art cinema e saggio: 29764

29764 Cinema of China: 3960

3960 Cinema dell’Europa orientale: 5254

5254 Cinema of India: 10463

10463 Cinema latinoamericano: 1613

1613 Middle East Cinema: 5875

5875 New Zealand Cinema: 63782

63782 Cinema dai Paesi Bassi: 10606

10606 UK Cinema: 10757

10757 Cinema del sud-est asiatico: 9196

9196 Cinema scandinavo: 9292

9292 Cinema spagnolo: 58741

58741 Cinema francese: 58807

58807 Cinema greco: 61115

61115 Cinema italiano: 8221

8221 Cinema irlandese: 58750

58750 Cinema giapponese: 10398

10398 Cinema russo: 11567

11567 Commedie straniere: 4426

4426 Documentari stranieri: 5161

5161 Drammi stranieri: 2150

2150 Film horror stranieri: 8654

8654 Film stranieri classici: 32473

32473 Film LGBTQ stranieri: 8243

8243 Film romantici stranieri: 7153

7153 Thriller stranieri: 10306

Film a tema LGBTQ (codice 5977)

Fortunatamente, la diversità di genere è sempre più palpabile nel mondo del cinema e degli audiovisivi. Qui troveremo film emblematici come Dolor y Gloria de Almodóvar e documentari interessanti come The Death and Life of Marsha P. Johnson. Puoi anche goderti le seguenti sottocategorie:

Commedie LGBTQ: 7120

7120 documentari LGBTQ: 4720

4720 Drammi LGBTQ: 500

500 Film LGBTQ stranieri: 8243

8243 LGBTQ film romantici: 3329

3329 Serie LGBTQ: 65263

Film horror (codice 8711)

Il genere horror è uno dei più preziosi tra gli amanti del cinema e delle forti emozioni. Qui troverai film di entrambi i fenomeni soprannaturali, mostri, zombi, serial killer e tutti i tipi di terrori notturni che non ti faranno dormire. Se lo desideri, puoi scegliere una delle seguenti sottocategorie:

Lungometraggi sulle creature: 6895

6895 Commedie horror: 89585

89585 Storie sataniche: 6998

6998 Film mostruosi: 947

947 Film horror di culto: 10944

10944 Film horror sul licantropo: 75930

75930 Film horror della serie B: 8195

8195 Film horror sui vampiri: 75804

75804 Film horror zombi: 75405

75405 Film horror nel mare profondo: 45028

45028 Film horror stranieri: 8654

8654 Film horror soprannaturali: 42023

42023 Film sui serial killer: 8646

8646 Terror giovanile: 52147

Film indipendenti (codice 7077)

Se non ti piace il cinema commerciale, ti sentirai un pesce nell’acqua nel catalogo cinematografico indipendente di Netflix. Qui troverai da classici come Pulp Fiction a film esclusivi sulla piattaforma come Tierra de Unicornios. Se a prima vista nulla ti convince, puoi dare un’occhiata alle sue diverse sottocategorie:

Azione e avventura indipendenti: 11804

11804 Commedie indipendenti: 4195

4195 Drammi indipendenti: 3 84

84 Film sperimentali: 11079

11079 Film romantici indipendenti: 9916

9916 Thriller indipendenti: 3269

Musica (codice 1701)

Anche gli amanti della musica hanno il loro piccolo angolo su Netflix grazie alla loro selezione musicale. Non lasciare che il tuo nome ti confonda perché qui non troverai film musicali, ma film, serie e documentari in cui la musica è il tema principale. Queste sono le sottocategorie di questa sezione:

Concerti di musica mondiale: 2856

2856 Concerti pop e rock: 3278

3278 Concerti urbani e di danza: 9472

9472 Country and Folk: 1105

1105 Musica per bambini: 52843

52843 Musica latina: 10741

10741 Jazz: 10271

Musicals (codice 13335)

Il genere musicale è all’ordine del giorno e negli ultimi anni abbiamo visto autentici capolavori nei teatri di Hollywood. Qui troverai classici come Dirty Dancing, Ghost o Mamma Mia. Se non trovi quello che cerchi, ti consigliamo di dare un’occhiata alle sue sottocategorie:

Musical classici: 32392

32392 Disney Musicals: 59433

59433 Musical sullo spettacolo: 13573

13573 Musical teatrali: 55774

Film romantici (codice 8883)

Con centinaia di titoli a tua disposizione, il catalogo di film e serie romantiche di Netflix è il luogo ideale dove trascorrere un pomeriggio vivendo le più belle storie d’amore. Preparati a gridare a squarciagola con El Diario de Noa o accompagna il sempre glamour Audrey Hepburn in Colazione con diamanti … l’amore ti sta aspettando su Netflix. Tra le principali categorie di film romantici ci sono le seguenti:

Commedie romantiche: 5475

5475 Drammi romantici: 1255

1255 Preferiti romantici: 502675

502675 Film romantici classici: 31273

31273 Film romantici indipendenti: 9916

9916 Film stranieri romantici: 7153

7153 Sensuali film romantici: 35800

35800 Eccentrici romantici: 36103

Fantascienza e fantasy (1492)

Il catalogo di fantascienza e fantasy di Netflix è senza dubbio il più esteso sulla piattaforma, quindi è molto facile perdersi in esso. Qui puoi trovare film come la trilogia de Il Signore degli Anelli, The Mummy, Ghostbusters o Harry Potter. Per semplificarti le cose, ti consigliamo di sfogliare le sue sottocategorie:

Fantascienza di alieni: 3327

3327 Fantascienza di avventura: 6926

6926 Fantascienza classica e fantasy: 47147

47147 Fantascienza e fantasia straniere: 6485

6485 Fantascienza e fantasy d’azione: 1568

1568 Fantascienza e fantasy cult: 4734

4734 Drammi di fantascienza: 3916

3916 Film horror di fantascienza: 1694

1694 Film fantastici: 9744

9744 Thriller di fantascienza: 11014

Film sugli sport (codice 4370)

Molti utenti di Netflix non sono consapevoli che la piattaforma ha un buon numero di film, serie e documentari relativi al mondo dello sport. Se ti piace il basket, il calcio o la Formula 1, dovresti assolutamente dargli un’occhiata. Queste sono le sue sottocategorie:

Arti marziali, boxe e lotta: 6695

6695 Commedie sportive: 5286

5286 Sport ed esercizio fisico: 9327

9327 Documentari sportivi: 180

180 Drammi sportivi: 7243

7243 Film sul basket: 12762

12762 Film di baseball: 12339

12339 Film di inscatolamento: 12443

12443 Film di calcio: 12549

12549 Film sul football americano: 12803

Thriller (8933)

Gli amanti del mistero troveranno infiniti film e serie con detective, giornalisti alla ricerca della verità, polizia e ovviamente serial killer. Qui troverai trame intriganti che ti lasceranno bloccato sul divano grazie a film come Zodiac, The Da Vinci Code o The Red Dragon. Qui ti lasciamo il codice di tutte le sue sottocategorie:

Misteri: 9994

9994 Film sui mafiosi: 31851

31851 Thriller d’azione: 43048

43048 Thriller di fantascienza: 11014

11014 Thriller di spionaggio: 9147

9147 Thriller classici: 46588

46588 Thriller stranieri: 10306

10306 Thriller indipendenti: 3269

3269 Thriller della polizia: 10499

10499 Thriller politici: 10504

10504 Thriller psicologici: 5505

5505 Thriller sensuali: 972

972 Thriller soprannaturali: 11140

Serie TV (codice 83)

Per finire il nostro elenco, ti lasciamo con la serie Netflix. Qui troverai la maggior parte dei contenuti sulla piattaforma, quindi trovare qualcosa è decisamente difficile a meno che tu non usi uno dei codici nelle sue sottocategorie. Sono questi: