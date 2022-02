Vuoi sapere come aggiungere commenti su Instagram? La funzionalità, arrivata qualche tempo fa sulla piattaforma, è semplice da usare e alla portata di tutti. L’opzione appare su foto e video in Feed, così come nella scheda Reels e il vecchio IGTV.

Su ogni post, puoi appuntare fino a tre commenti. Tieni presente che quando esegui questa operazione, tutti gli utenti ricevono una notifica. A proposito, se condividi un’anteprima di un Reels nel feed, puoi aggiungere commenti a qualsiasi pagina. Verranno corretti anche nell’anteprima del video.

1. Per aggiungere commenti su Instagram (Androide l iOS l Web), accedere all’applicazione (poiché l’opzione non esiste nella versione web). Quindi, inserisci un post (in Feed, Reels o nella scheda Video). Su iPhone, fai scorrere uno dei commenti a sinistra. Se hai un Android, toccalo;

2. Con questa azione, accanto al messaggio appariranno tre pulsanti. Fare clic sull’icona della puntina per evidenziarla. Quindi il commento si sposterà all’inizio della sezione. Sfortunatamente, non è possibile utilizzare lo strumento sui propri messaggi;

3. Per sbloccare un commento sul social network, segui lo stesso percorso. Tocca l’icona e poi conferma la decisione. Per assicurarti che il processo abbia avuto successo, controlla se l’icona della puntina perde.

Appuntare commenti su Instagram è abbastanza semplice e la funzione è disponibile per tutti gli utenti

Ma, dopo tutto, perché usare questa funzione? A seconda del tipo di account, può generare più autorità sulla piattaforma e persino aumentare le tue vendite. Se sei un creatore di contenuti, ad esempio, vale la pena evidenziare i commenti positivi sul tuo post.

Gli account aziendali possono fare lo stesso. Se possibile, dai la priorità ai messaggi che dicono in che modo il tuo contenuto, prodotto o servizio ha aiutato quell’utente. Puoi anche utilizzare la funzione per rispondere alle domande più comuni dei tuoi follower. Ciò aumenterà gradualmente la fiducia che gli utenti hanno nel tuo profilo.