Come aprire file GZ?

Cos’è il file GZ?

Un file compresso che è stato creato dall’utilità di compressione GZip è noto come a file GZ. Per la compressione e la decompressione dei file su sistemi operativi come Linux, Windows e macOS, puoi utilizzare il programma GZip. Quando si archiviano file di grandi dimensioni o si trasferiscono file su Internet più rapidamente, vengono spesso utilizzati file GZ, che consentono anche di risparmiare spazio di archiviazione, poiché i file sono di dimensioni inferiori. Un algoritmo di compressione dei dati senza perdita utilizzato per comprimere e decomprimere i dati è la base del formato di file GZ. Sebbene il formato del file e il formato del file ZIP siano simili, i file sono in genere più piccoli e più efficaci dei file ZIP. Puoi aprirli su sistemi operativi inclusi Windows, Linux e macOS, discuteremo i passaggi su tutte queste piattaforme.

Come decomprimere il file GZ in Windows 10?

Esistono diversi modi per aprire il file GZ su Windows 10, poiché hai appreso cosa sono i file GZ e hai appreso che sono formati di file compressi. Per decomprimere o estrarre i file, puoi utilizzare l’approccio del prompt dei comandi se preferisci i comandi oppure puoi estrarre i tuoi file utilizzando un programma di terze parti gratuito se preferisci farlo senza utilizzare alcun comando.

Decomprimere il file GZ utilizzando il prompt dei comandi:

Segui i passaggi sotto indicati sul tuo sistema Windows, per sapere come decomprimere i tuoi file GZ.

1. Premere il Tasto Windows e scrivi cmd e poi clicca su Apri.

2. Digitare il comando cd seguito dal percorso del file sul Prompt dei comandi e premere Invio.

3. Ora digita il comando tar -xvzf -C e premere Tasto Invio.

La tua cartella di destinazione dovrebbe contenere tutti i file estratti, una volta che tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente.

Decomprimi i file GZ utilizzando app di terze parti:

Questi file possono essere aperti su Windows 10 utilizzando il software WinRAR. Puoi utilizzare questo popolare strumento di archiviazione WinRAR per estrarre il contenuto di un file GZ su Windows 10, e la cosa migliore è che il software è gratuito e open source. Per decomprimere il file sul tuo PC, sono disponibili tantissime altre opzioni software gratuite.

Ecco come usi questo software per decomprimere gli archivi GZ sul tuo PC:

1. Visita il sito Web ufficiale di WinRAR per scaricare e configurare WinRAR.

2. Selezionare Estrai i file dal menù contestuale quando fai clic con il pulsante destro del mouse su file che vuoi estrarre.

3. Si aprirà una finestra in cui è possibile scegliere la posizione in cui salvare i file estratti. Dopo aver scelto la Posizione clicca su OK

I file inizieranno ad essere estratti da WinRAR e apparirà una barra di avanzamento che mostra lo stato di estrazione.

È possibile accedere ai file estratti nella posizione scelta nel passaggio 3 al termine dell’estrazione.

Ora che hai imparato cos’è il file GZ e come estrarre o decomprimere un file GZ in Windows, vediamo come decomprimerlo su un Mac.

Come decomprimere il file GZ su Mac?

Se possiedi un Mac e stavi cercando come decomprimere un file GZ su un Mac, di seguito sono riportati i passaggi per estrarre il file senza dover scaricare software aggiuntivo. È semplice decomprimere i file sul tuo Mac grazie al programma integrato chiamato Utilità di archiviazione.

1. Apri Finder sul tuo Mac.

2. Ora, apri la cartella che contiene il tuo file. Ad esempio, se il file è nella cartella Immagini, fare clic su Immagini.

3. Per estrarre i file, fare doppio clic su file. I file e le cartelle verranno decompressi e inseriti nella cartella corrente.

Un altro modo per decomprimere il file su Mac è utilizzare il comando gunzip nell’Applicazione terminale. Per sapere come fare, segui questi semplici passaggi:

1. Apri il Terminale sul tuo Mac.

2. Per accedere alla cartella contenente il file, digitare CD e quindi digitare la Posizione del tuo file. Ad esempio, se il file è nella cartella Immagini cartella, scrivi cd /Immagini, e premere Invio.

3. Per estrarre i file, digitare gunzip filename.gz

Nota: Sostituisci il filename con il nome del file che vuoi estrarre.

Pertanto, i file verranno estratti nella cartella corrente in cui si trova il file.

Come decomprimere il file GZ su Linux?

Non preoccuparti, se stavi cercando di decomprimere il file GZ del sistema operativo Linux, allora questo è per te, poiché discuteremo i passaggi per sapere come farlo.

Segui questi passaggi per decomprimere i file:

1. Apri a Finestra terminale premendo Ctrl + Alt + chiavi T insieme sulla tastiera.

2. Quindi eseguire nel dato comando per decomprimere il file GZ.

gzip -d filename.gz

Nota: Sostituisci il nome del file con il nome del tuo file GZ.

I file verranno estratti nella stessa cartella o posizione in cui si trova il file.

Domande frequenti (FAQ)

Q1. Quale applicazione può aprire i file GZ?

Risposta. È un formato di file compresso che viene compresso utilizzando il formato GZIP. Puoi utilizzare strumenti di compressione dei file come WinZip, 7-Zip, o WinRAR per aprire o estrarre un file GZ. Viene tipicamente utilizzato su sistemi Unix e Linux, ma può essere aperto anche su Windows e macOS utilizzando questi strumenti di compressione dei file.

D2. I file GZ sono sicuri?

Risposta. Questi file sono quelli che sono stati compressi utilizzando l’estensione Algoritmo GZip. Una tecnica popolare e ampiamente accettata per la compressione dei file è a tecnica sicura. Tuttavia, a dire il vero, individui malvagi potrebbero creare file che includono malware o altro codice dannoso, proprio come potrebbero fare con qualsiasi altro formato di file. È fondamentale aprire solo i file da fonti affidabili. Prima di aprirlo, se non sei sicuro della sua origine, dovresti scansionarlo con un programma antivirus affidabile.

D3. Come posso decomprimere un file GZ senza utilizzare alcuna app di terze parti su Mac?

Risposta. È semplice decomprimere i file sul tuo Mac grazie al programma integrato chiamato Utilità di archiviazione. Un altro modo per decomprimere su Mac utilizza il comando gunzip nell’Applicazione terminale.