Come avere più finestre di Whatsapp su PC

Vuoi sapere come clonare whatsapp web? Questo trucco, che consiste nell’utilizzare il messenger in modi diversi, è utile per chi svolge più compiti contemporaneamente. Se hai due numeri personali registrati sulla piattaforma o hai più account e hai bisogno di comunicare con i tuoi contatti, questa è una soluzione interessante.

Fortunatamente, tutte le soluzioni sono semplici, quindi chiunque può usarle.

1. Usa browser diversi

La prima via d’uscita è connettersi al messenger in due browser diversi. Il processo che già conosci: accedi a WhatsApp Web e scansiona il QR Code per convalidare l’accesso. Ripeti il ​​processo in un altro browser e il gioco è fatto. Ad esempio, questo trucco è stato fatto con Google Chrome e il Microsoft Edge, ma puoi usare qualsiasi programma.

Per clonare WhatsApp Web, utilizzare diversi browser durante l’accesso

Durante le prove è stato messo alla prova un altro metodo. La logica era quella di accedere a WhatsApp Web e, nello stesso browser, duplicare la scheda. Sfortunatamente, il messaggero ha riconosciuto la doppiezza e allo stesso tempo ha abbandonato il login. Tuttavia, è possibile che il trucco funzioni se gli accessi vengono effettuati con numeri di telefono diversi.

Per testare la soluzione, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda che desideri duplicare. Tra i comandi visualizzati, selezionare l’opzione corrispondente. Se preferisci, utilizza le scorciatoie Alt + D e, con il tasto Alt ancora premuto, fai clic sul pulsante “Invio”.

2. Unisciti a Google Chrome per le versioni Beta

Un’altra soluzione, un po’ più audace, è suddividere gli accessi tra Google Chrome e le versioni Beta, che sono destinati al test. Installane uno e quindi ripetere il processo sopra descritto. Anche se appartengono alla stessa famiglia, le applicazioni funzionano come browser diversi.

Se conosci versioni alternative di altri browser, vale la pena testare l’idea

Con questo in mente, sappi che è possibile clonare WhatsApp Web più volte. Tutto dipende dalla quantità di browser installati sul PC. Più programmi indipendenti, più hit puoi fare.

3. Usa WhatsApp Web e versione desktop

L’ultimo metodo consiste nell’utilizzare la versione desktop per l’accesso secondario. Nonostante non si tratti esattamente di “clone WhatsApp Web”, la soluzione merita un posto nella lista, in fondo si tratta di un metodo efficace e spesso più pratico rispetto alle opzioni precedenti.

WhatsApp Web e WhatsApp Desktop consentono anche di eseguire il processo (Capture: Kris Gaiato)

Se hai già il messenger installato sul tuo PC, perché installare altri browser? O scaricare versioni di prova? Basta inserire la versione web, autenticarsi e il gioco è fatto. In pochi secondi, il tuo problema sarà risolto.

Ti sono piaciuti questi trucchi?