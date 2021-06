Come bloccare un numero di telefono SPAM su iPhone e Android

Uno dei vantaggi dell’utilizzo di un telefono cellulare intelligente è che è possibile controllare molto di più le chiamate in entrata o in uscita . Ad esempio, se ricevi una fastidiosa chiamata SPAM, puoi bloccare quel numero di telefono e dimenticartene. Puoi farlo anche da rete fissa, ma non è così facile e non puoi vedere i numeri bloccati . Vediamo come bloccare le chiamate su iPhone e Android.

Oggi è normale che i nostri numeri di telefono circolino intorno con una certa facilità. I database con informazioni personali sono un bene prezioso. A volte le società acquistano da altre società . In altri casi, raccolgono semplicemente dati da Internet. Il risultato è lo stesso: ricevere chiamate fastidiose di pubblicità indesiderata, quello che in inglese chiamano SPAM.

Quindi, se in qualsiasi momento ricevi chiamate fastidiose e desideri interromperle, prova a bloccare quel numero di telefono. Le chiamate finiranno e potrai stare più tranquillo. Fino a quando non ti chiameranno da un altro numero di telefono.

Blocca un numero di telefono su iPhone

Su iOS, il sistema operativo del tuo iPhone, puoi bloccare numeri di telefono, contatti ed e-mail. Ma oggi ci concentreremo sulle chiamate SPAM e sul blocco di un numero di telefono fastidioso .

Dall’applicazione Telefono, in Recenti troverai le chiamate che hai appena ricevuto. Se qualcuno di loro è stato un fastidio e non si desidera ricevere più chiamate da quel numero, è sufficiente fare clic sull’icona delle informazioni e quindi fare clic sull’opzione Blocca questo contatto all’indirizzo la fine dell’elenco.

Secondo il supporto ufficiale di Apple, “quando blocchi un numero di telefono o un contatto, possono comunque lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica, ma non riceverai alcuna notifica “.

Per vedere i numeri bloccati, devi andare su Impostazioni> Telefono> Contatti bloccati . Da lì puoi sbloccare i numeri facendo scorrere il loro nome, numero o e-mail a sinistra. Vedrai l’opzione Sblocca su uno sfondo rosso. E se fai clic su ogni contatto bloccato, vedrai le solite opzioni per i tuoi contatti per creare un nuovo contatto, inviare un messaggio, effettuare una chiamata, ecc.

Se sei geloso del tuo privacy e il tuo tempo, il tuo iPhone ti consente di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti. Cioè, ti avviserà solo quando qualcuno dal tuo elenco di contatti ti chiama. Se il numero non è nell’elenco, vedrai la chiamata in Telefono> Recenti ma non apparirà sullo schermo.

Per il resto, se vuoi bloccare temporaneamente le chiamate, puoi attivare la modalità Non disturbare . Se abilitato, “disattiva le chiamate, gli avvisi e le notifiche mentre il dispositivo è bloccato”. È possibile attivare la modalità Non disturbare da Impostazioni> Non disturbare o dal Centro di controllo facendo clic sull’icona della falce di luna. Per disattivarlo, è necessario premere la stessa icona.

Blocca un numero di telefono su Android

Se hai uno smartphone con Android “se non vuoi ricevere chiamate da un numero di telefono specifico, puoi bloccarlo. In questo modo, quando provo a chiamarti, il telefono rifiuterà automaticamente la chiamata . “

Per bloccare un numero di telefono specifico, dovrai aprire l’applicazione Telefono tocca sul menu Altro (tre punti verticali) e, infine, su Cronologia chiamate . Quindi fai clic sulla chiamata che desideri bloccare e, nelle opzioni che appariranno a schermo, scegli Blocca o contrassegna come spam . Secondo Google, “le chiamate ricevute dal numero mentre era bloccato non verranno visualizzate nella cronologia delle chiamate .”

Per vedere quali numeri hai bloccato dallo SPAM, dovrai inserire Telefono> Altro> Impostazioni> Numeri bloccati . Per sbloccarli, fai clic su Elimina> Sblocca accanto a ciascun numero o contatto.

Puoi anche essere più drastico e blocca i numeri sconosciuti. “Le chiamate da numeri privati ​​o non identificati verranno bloccate. Continuerai a ricevere chiamate da numeri di telefono non memorizzati nei tuoi contatti ”. Per bloccare le chiamate sconosciute è necessario accedere all’applicazione Telefono> Altro> Impostazioni> Numeri bloccati e attivare l’opzione Sconosciuto .

Grazie alle opzioni iPhone e Android per bloccare un numero di telefono fastidioso o SPAM, smetterai di ricevere quelle chiamate a ore dispari e verranno ripetute più e più volte, non importa per quanto tempo riattacchi e vivere più calmo.