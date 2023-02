Di tanto in tanto, Google Foto crea qualcosa chiamato ricordi. Guarderà nella memoria della galleria e farà emergere alcuni ricordi. Poiché non tutti i ricordi sono buoni, potrebbero esserci alcune cose che invece non vorresti ricorderare; non preoccuparti, c’è un modo per rimuovere ricordi specifici. Il problema a volte è la persona che appare nella memoria. In tal caso, Google ha un modo per personalizzare i tuoi ricordi in modo che determinate persone non appaiano.

Come cancellare un ricordo da Google Foto

Dopo aver visualizzato i ricordi che Google Foto ha creato per te, continuerai a vederli in alto. Saprai quali hai visto poiché saranno più scuri di quelli che non hai visto. Ma anche se li vedi, non scompariranno dall’app nel caso tu voglia visualizzarli di nuovo.

Se Google non li fa andare via, puoi andare con pochi tocchi qua e là. Quando l’app Google Foto è aperta, tocca il ricordo che desideri visualizzare. Inizierà a suonare e, quando lo sarà, tocca i punti in basso a destra e quando viene visualizzato il menu, tocca l’opzione Nascondi. È quello con l’icona dell’occhio attraversata da una linea.

Quando tocchi l’opzione, ne avrai altre tre tra cui scegliere. Puoi scegliere tra opzioni come:

Rimuovi la foto da questo ricordo

Nascondi questa data da tutti i ricordi

Nascondi persone e animali domestici

Tocca la prima opzione e conferma la tua scelta, e il gioco è fatto. Quando avrai un ricordo futuro, non dovrai più occupartene.

Anche se hai già visto il ricordo, Google non lo rimuove. Saprai che è già stato visualizzato perché verrà oscurato, ma potrai visualizzarlo di nuovo in qualsiasi momento. Se non sei soddisfatto di uno dei ricordi creati da Google, puoi cancellarlo facilmente. È qualcosa che può essere fatto facilmente in meno di un minuto, quindi anche se hai fretta, puoi farlo. Quanti ricordi cancellerai? Fammi sapere nei commenti qui sotto e non dimenticare di condividere l’articolo con altri sui social media.