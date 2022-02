Come creare codice QR in Telegram

L’app di messaggistica istantanea Telegram, con oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo, ha incorporato negli ultimi tempi nuovi strumenti per distinguerti da WhatsApp, il suo principale concorrente.

I codici QR di Telegram ti consentono di contattare un utente senza avere il suo numero di telefono

A fine 2021 l’app ha presentato la sua versione 8.4, che includeva funzionalità come un meccanismo contro gli spoiler e le reazioni emoji ai messaggi. Questo pacchetto di aggiornamento includeva anche la possibilità di generare un codice QR che ti permettesse di condividere il tuo profilo Telegram o di dare accesso a un canale nell’app di messaggistica.

Con questi codici QR non è necessario quindi avere il numero di telefono di una persona da poter contattare su Telegram. Questo codice, personalizzabile con diversi colori, viene poi condiviso tramite l’app e consente l’accesso a utenti, gruppi di utenti o canali Telegram. L’unica condizione per generare questo codice è che il gruppo a cui fai riferimento deve essere pubblico. Non è possibile accedere direttamente ai gruppi Telegram privati ​​o chiusi tramite un codice QR.

Successivamente, ti spieghiamo come ottenere questo codice QR sia per il tuo profilo personale che per i gruppi o canali Telegram:

Codice QR per il tuo profilo

Apri il tuo Telegram e clicca sulla foto del tuo avatar, nel menu a tendina a sinistra. Vedrai che in alto a destra, accanto all’icona dei tre punti, c’è una piccola icona di un codice QR. Clicca su quell’icona e avrai accesso al codice che potrai condividere cliccando su “Condividi QR Code”.

Per personalizzarlo, troverai una tavolozza di opzioni nella parte inferiore dello schermo. Da esso puoi modificare i colori e lo sfondo dello schermo del QR.

Codice QR per gruppi o canali

La procedura è molto simile a quella per i singoli profili. Fare clic sul nome del gruppo, nella parte superiore dello schermo, quindi fare clic sull’icona del codice QR. Questo ti porterà a un’interfaccia in cui puoi modificare il colore e il tema del QR. Quindi puoi condividerlo con i tuoi contatti in modo che possano accedere al gruppo o al canale in questione.